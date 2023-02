Weet jij echt juist hoe een vagina eruitziet? Waar alles ligt? En welke kleur, vorm, grootte, beharing… normaal is? Spoiler alert: de vagina’s uit pornofilms én uit de biologieles zijn niét de gemiddelde of normale vagina’s. Die zien er meestal heel anders uit. Prof. Els Elaut, seksuologe aan de UGent, vertelt je er meer over in dit college.