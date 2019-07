Maaien met een zeis geeft rust in het hoofd en is een heilzame vorm van bewegen. Zonder herrie en uitlaatgassen.

We worden voortdurend aangemaand om ecologischer te tuinieren en meer plaats te geven aan bloemrijk hooiland en wildeplantenhoeken. Maar ook hoog gras en onkruid vragen om onderhoud, en de moderne tuinier kent alleen de gras- en de bosmaaier om die klus te klaren. In de zomer snijdt hun schrille gejank elk weekend door de lucht. Dat loopt al snel op tot een gehoorbeschadigende 100 decibel en meer, wat om oorbeschermers vraagt. Er is nochtans een uitstekend alternatief dat in alle stilte werkt : de zeis.

...