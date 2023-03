De terugbetaling van borstkankerbehandelingen gebeurt voortaan enkel nog in erkende borstklinieken, zo kondigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan.

Het opstellen van een behandelplan voor borstkanker en eventuele chirurgie zullen binnenkort enkel nog terugbetaald worden als ze binnen een van de 72 erkende borstklinieken plaatsvinden. Dat meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Er zijn twee soorten erkende borstklinieken: “Coördinerende borstklinieken”. In deze klinieken moeten jaarlijks ten minste 125 nieuwe gevallen van borstkanker worden gediagnosticeerd en behandeld. Een complete multidisciplinaire medische en paramedische behandeling, van diagnose tot revalidatie, wordt verleend door een hoog gespecialiseerd team. “Satellietborstklinieken” zijn kleinere klinieken die nauw samenwerken met een coördinerende borstkliniek. In deze klinieken worden ten minste 60 nieuwe gevallen van borstkanker gediagnosticeerd en behandeld.

Uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat borstkankerpatiënten die niet in een erkende borstkliniek worden behandeld fors meer kans hebben om te overlijden in vergelijking met vrouwen die wél een behandeling krijgen in een erkend borstkankercentrum.

België telt 72 erkende borstklinieken, maar volgens Vandenbroucke wekken tal van ziekenhuizen foutief de indruk dat ze een erkende borstkliniek zijn. Die ziekenhuizen stellen echter te weinig diagnoses per jaar en bouwen daardoor onvoldoende expertise op, zegt de minister. Daarnaast missen ze vaak de omkadering die erkende borstklinieken wel voorzien, zoals een borstverpleegkundige of een psycholoog.

Voor Vandenbroucke is de conclusie glashelder. ‘Behandelingen voor borstkanker mogen in de toekomst enkel nog in die erkende borstklinieken plaatsvinden. De ziekenhuizen die zichzelf omschrijven als een borstkliniek zonder dat ze die erkenning op zak hebben, hoeven in de toekomst niet meer te rekenen op een terugbetaling voor de behandeling van borstkanker.’

De niet-erkende ziekenhuizen zullen in de toekomst dus geen behandelingsplan voor borstkanker meer mogen opstellen, noch opereren. Ze kunnen wel nog instaan voor opvolgbehandelingen zoals chemo- of radiotherapie, maar enkel in overleg met een erkende borstkliniek.

Vandenbroucke roept de betrokken ziekenhuizen op geen onduidelijke of misleidende publiciteit meer te verspreiden en vraagt artsen om patiënten enkel nog naar erkende borstklinieken door te verwijzen.