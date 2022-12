BioNTech test malariavaccin

Het Duitse biotechbedrijf BioNTech – wereldberoemd geworden met zijn coronavaccin – is gestart met het testen van een malariavaccin.

Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt.

De eerste patiënt kreeg op 21 december een eerste dosis van het vaccin. De fase 1-studie met het kandidaatvaccin BNT165b1 zal op 60 mensen worden geprobeerd. Bedoeling is een vaccin te ontwikkelen dat malaria kan helpen voorkomen en de mortaliteit doet zakken, aldus medeoprichter Özlem Türeci.

In 2021 alleen al stierven 619.000 mensen aan malaria, vaak jonge kinderen in Afrika. BioNTech is niet het enige bedrijf dat werkt aan een malariavaccin. Ook Moderna liet al weten op zoek te gaan naar een vaccin, net als de universiteit van Oxford. GSK heeft al een vaccin ontwikkeld, dat zorgt voor 40 procent bescherming.