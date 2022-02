Onderzoekers van de Boston University School of Public Health (BUSPH) ontdekten dat op dagen die bovengemiddeld warm zijn, meer mensen naar de spoeddienst van een ziekenhuis trekken met psychische klachten zoals problematisch middelengebruik, angst, stress en stemmingswisselingen waaronder depressie.

De impact van hitte op ons lichaam, is al vaak onderzocht. Veel minder aandacht ging er in studies naar de effecten van hitte op ons mentale welzijn. De Amerikaanse studie, is de eerste die dit op zo'n grote schaal heeft onderzocht. In totaal werden er meer dan 3,5 miljoen bezoeken aan de spoed geanalyseerd overheen heel de Verenigde Staten, tussen de maanden mei en september 2010 tot 2019.

Omdat men verwacht dat de klimaatverandering steeds vaker zomerdagen met extreme hitte zal veroorzaken, zijn de resultaten belangrijk om mee te nemen in beleidsbeslissingen en om preventieve acties te ondernemen, stellen de onderzoekers.

Spoedopname

'Spoedopnames zijn bij de duurste medische interventies', zegt hoofdauteur Amruta Nori-Sarma, assistent-professor aan BUSPH. 'Als we de noden van mensen die kwetsbaar zijn voor mentale problemen beter in kaart kunnen brengen, zal dat een positief effect hebben op de individuele gezondheidskosten van de betrokkenen alsook op de kosten van spoeddiensten.'

'Als er extreme hitte wordt voorspeld, kunnen gezondheidswerkers de resultaten van onze studie gebruiken om preventief de groep mensen met bestaande mentale problemen te ondersteunen'. Zo zouden die minder in een crisis en uiteindelijk op de spoed belanden.

Hitte zal toenemen

Extreme hitte wordt volgens het onderzoek het vaakst gelinkt aan gedragsproblemen, misbruik van middelen, angst en stemmingswisselingen, ongeacht leeftijd en geslacht.

'Hitte wordt meer frequent in de toekomst dus wordt het dubbel zo belangrijk om kwetsbare groepen op tijd te identificeren en hen te leren hoe ze zich kunnen aanpassen aan hetere zomerdagen', zegt Nori-Sarma.

Ze wijst ook op de impact van covid-19 die zich nog steeds laat voelen. 'Nu we stilaan richting het nieuwe zomerseizoen gaan, is het belangrijk om in gedachten te houden dat de combinatie van stressoren - de pandemie en het klimaat- bestaande mentale problemen nog kan versterken', aldus Nori-Sarma. 'De mentale gezondheidszorg kan hier maar beter rekening mee houden.'

