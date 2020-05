Er is een Europees protocol klaar voor als het vliegverkeer herneemt. Volgens de aanbevelingen zullen passagiers onder meer steeds een mondmasker moeten dragen en bij de check-in een Covid-19-verklaring moeten ondertekenen.

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) hebben een reeks maatregelen opgesteld voor luchtvaartpersoneel en reizigers. De luchtvaartmaatschappijen en luchthavens zullen die richtlijnen in de praktijk moeten omzetten.

Reizigers moeten volgens de aanbevelingen een mondmasker dragen vanaf het moment dat ze de luchthaven binnenkomen tot op hun bestemming. Voor kinderen onder zes jaar is een uitzondering mogelijk. Zeker bij lange reizen zullen passagiers voldoende maskers moeten voorzien, want in principe moeten ze om de vier uur vervangen worden.

De afstandsregel van 1,5 meter is aanbevolen, 'indien mogelijk' tijdens alle etappes van de reis. De luchtvaartmaatschappijen hebben al laten verstaan dat zoiets moeilijk is in het vliegtuig omdat het zou leiden tot minder volle toestellen en daardoor hogere ticketprijzen. Als de afstand niet gerespecteerd kan worden, is een strikte naleving van de andere preventiemaatregelen belangrijk en zijn medische mondmaskers aanbevolen.

Reizigers zullen volgens het protocol ook een 'gezondheidsstatement' moeten invullen binnen 12 uren voor de vlucht. Daarin zullen ze moeten bevestigen dat ze in de laatste 14 dagen geen Covid-19 hebben gehad, dat ze geen symptomen van de ziekte hebben of dat ze niet in dicht contact geweest zijn met een Covid-patiënt.

