EMA keurt update covidvaccin goed – ‘Wordt gebruikt voor vaccinatiecampagne in de herfst’

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft woensdag het licht op groen gezet voor een nieuwe update van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech, ditmaal aan de omikron-subvariant XBB.1.5. Dit betekent dan ook dat de nieuwe vaccinatiecampagne in de herfst – als alles goed loopt – met dit nieuw vaccin zal kunnen verlopen, zo bevestigt Dirk Ramaekers van de FOD Volksgezondheid.

Het EMA beveelt één dosis van het nieuwe vaccin aan, ongeacht de vaccinatiegeschiedenis.

De Europese Commissie moet wel nog formeel het licht op groen zetten, maar dat is gewoonlijk slechts een formaliteit. De Europese gezondheidsautoriteiten hadden eerder opgeroepen tot de ontwikkeling van een nieuw vaccin, aangepast aan de huidige circulerende varianten.

Midden september gaat de nieuwe vaccinatiecampagne in België van start. Daarbij zal het nieuwe vaccin in eerste instantie worden aangeboden aan iedereen van 65 jaar of ouder of in langdurige zorg, personen met eerder vastgestelde comorbiditeiten, alle personen met een verzwakte weerstand, zwangere vrouwen en alle personen werkzaam in de zorgsector in en buiten zorginstellingen. Dat zijn in totaal zo’n 2 miljoen mensen.

Voor alle anderen is de vaccinatie niet specifiek aanbevolen, maar het staat iedereen vrij om toch een prik te gaan halen.

De vaccins zullen worden toegediend door huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, arbeidsartsen en coördinerend raadgevend artsen in de woonzorgcentra. Vaccinatiecentra komen er niet. In tegenstelling tot bij de vorige vaccinatiecampagnes is Pfizer/BioNTech ditmaal de enige leverancier.