Wat zijn de symptomen van hooikoorts en wat moet je doen als iemand een zware aanval krijgt? Rode Kruis-Vlaanderen geeft antwoord.

De natuur ontwaakt uit haar winterslaap: de zon klimt hoger aan de hemel en de bomen krijgen weer bladeren. Heerlijk toch om het aangename gevoel van warme zonnestralen op je gezicht te ervaren? Voor sommigen is het voorjaar de tijd van het jaar om de goede voornemens eindelijk waar te maken en die loopschoenen opnieuw aan te trekken. Maar sommigen onder ons vervloeken de periode. Reden? Die dekselse pollenallergie die jaar na jaar terugkeert.Hooikoorts is een verwarrende benaming voor een allergie waarbij je lichaam reageert op rondzwevend stuifmeel van grassen, bomen of andere planten, zogenaamde pollen. De klachten beperken zich niet altijd tot het voorjaar. Sommige kruiden en bloemen bloeien tot oktober. Bij koel en regenachtig weer manifesteren de symptomen zich vaak minder sterk. De symptomen van hooikoorts lijken sterk op de klachten die je bij een verkoudheid ervaart. Mogelijke symptomen van hooikoorts zijn onder meer: - Niesbuien, die hevig kunnen zijn - Hoestbuien - Piepende ademhaling - Benauwd of kortademig gevoel - Geïrriteerde en mogelijk jeukende keel - Jeukende neus, waterige neusloop of verstopte neus - Rode, jeukende of tranende ogen waarvan de oogleden kunnen opzwellen - Hoofdpijn - Vermoeid of lusteloos gevoel - Andere allergische reacties zoals astma of eczeem Verleen eerste hulp aan het slachtoffer: - Ga naar binnen en sluit ramen en deuren om contact met het stuifmeel te vermijden. - Laat het slachtoffer bij verplaatsingen een zonnebril dragen om contact van stuifmeel met de ogen uit de weg te gaan. - Verhinder het slachtoffer niet om voorgeschreven medicatie door de arts in te nemen. Roep gespecialiseerde hulp in: - Raadpleeg gespecialiseerde hulp als het een eerste aanval van hooikoorts betreft. - Bel 112 als de aanval gepaard gaat met ernstige ademhalingsmoeilijkheden.