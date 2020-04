Door de zachte winter komt het hooikoortsseizoen al vroeger op gang. Hoe weet je of jij of iemand anders hooikoorts of corona heeft?

In het nieuws

Voor mensen met hooikoorts breekt een moeilijke tijd aan, want de klachten lijken sterk op die van een coronabesmetting en dat kan veel mensen ongerust maken. Hoe weet je of jij of iemand anders hooikoorts of corona heeft?

Waar komt dit nieuws vandaan?

Door de zachte winter komt het hooikoortsseizoen al vroeger op gang. De piek van berkenpollen zal tussen 5 en 21 april liggen. Naar schatting een kwart van de mensen met hooikoorts reageert op berkenpollen. Mensen die hiervoor gevoelig zijn, gaan niezen en hoesten. Het kan ze ongerust maken, omdat deze klachten doen denken aan covid-19. Ook de omgeving zal zich daarom zorgen maken.

De Nederlandse website thuisarts.nl raadt mensen met hooikoorts aan om tijdig met hun medicatie tegen hooikoorts te starten. Dat doet ze op basis van een advies van het Nederlands Huisarts Genootschap.

Vroeg starten met hooikoortsmedicijnen behoedt mensen met hooikoorts niet alleen voor de vervelende klachten, maar kan ook nuttig zijn wanneer ze naar buiten gaan en met hoesten en niezen anderen de stuipen op het lijf kunnen jagen. Overigens kan je naast hooikoorts ook een coronabesmetting hebben.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Hooikoorts en een coronabesmetting hebben gelijkaardige symptomen (hoesten en niezen), maar er zijn ook verschillen. Koorts is het belangrijkste verschil. Hooikoorts gaat, ondanks wat de naam doet vermoeden, nooit gepaard met koorts, een coronabesmetting meestal wel. Artsen spreken daarom liever niet van hooikoorts, maar van een pollenallergie of een allergische rhinitis.

De manier van niezen is anders: niezen bij hooikoorts volgt op een kriebel in de neus, niezen door een coronabesmetting begint niet met een kriebel.

Niet iedereen met een coronabesmetting ontwikkelt koorts. Mensen met hooikoorts kunnen ook besmet worden met het coronavirus zonder het te weten en zullen dan tijdens de niesbuien besmette druppeltjes verspreiden. Om die reden raden artsen aan om meteen te starten met medicatie: dit beschermt ook de mensen in je omgeving..

Conclusie Door de zachte winter kunnen mensen met hooikoorts nu al klachten ontwikkelen. Deze doen denken aan een coronabesmetting. Het belangrijkste verschil tussen beide aandoeningen is de koorts. Omdat koorts niet altijd aanwezig is bij een coronabesmetting en mensen met hooikoorts ook besmet kunnen zijn met het coronavirus, krijgen ze de raad om tijdig met hun medicatie te starten.

Lees meer op Gezondheid en Wetenschap

