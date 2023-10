Wintertijd begint dit weekend: moet u wel blij zijn met dat extra uur slaap?

Als u dit weekend in een discussie verzeild raakt over de zin en onzin van winter- en zomertijd, sterken wij u graag met een aantal argumenten voor én tegen.

In de nacht van zaterdag op zondag schakelen we weer over van zomer- naar wintertijd. Om drie uur ’s ochtends draaien we de klok één uur terug en wordt het opnieuw twee uur. Daardoor wordt het ‘s ochtends vroeger licht.

Op zondag 31 maart 2024 schakelen we opnieuw over naar zomertijd.

De Europese Commissie stelde een aantal jaren geleden voor om het geknoei met de klok af te schaffen en het hele jaar door dezelfde tijd te hanteren. Dat idee is intussen van de baan. De komende jaren komt er geen afschaffing van de zomer- en wintertijd.

Toch blijft de vraag: ‘Wat is er beter, wintertijd of zomertijd?’ Een eenvoudig antwoord is daar niet op te vinden. Veel hangt af van uw persoonlijke voorkeur en levensstijl. De ene houdt van lange zomeravonden, de ander geniet van vroege zonsopgangen in de winter.

Ook de locatie speelt een rol. In landen die dichter bij de evenaar liggen, varieert de daglengte sowieso minder dan in landen die meer in het noorden of het zuiden liggen.

Voordelen van de wintertijd

U krijgt ‘s ochtends een lichtbad

De wintertijd zorgt voor meer daglicht in de ochtend. Er is een rechtstreeks verband tussen hoeveel daglicht u in de ochtend ziet en uw mentale welzijn. Natuurlijk licht is essentieel voor een gezond functioneren en in de ochtend is ons lichaam het gevoeligst voor licht. Niet overschakelen naar de wintertijd en dus permanent in de zomertijd leven, zou ervoor zorgen dat de zon in januari pas opkomt om tien uur ’s ochtends.

Wintertijd ligt het dichtst bij onze biologische klok

In de wintertijd loopt de klok in België een uur voor op de zonnetijd, in de zomertijd is dat twee uur. Een mismatch tussen de biologische tijd en de zonnetijd heeft een invloed op onze gezondheid, zeggen chronobiologen.

U slaapt beter

Door de overschakeling naar wintertijd kunt u zondagochtend een uur langer uitslapen, maar de wintertijd is ook goed voor uw slaap in het algemeen. Omdat bij de meeste mensen de biologische klok een beetje langzamer loopt dan 24 uur, is voldoende licht in de vroege ochtend nodig om die interne klok bij te sturen en in de pas te doen lopen, Met de zomertijd blijft het ‘s avonds langer licht, waardoor het lichaam later het slaaphormoon melatonine begint aan te maken en er een chronisch slaaptekort kan optreden.

U consumeert minder

Uit een studie in de Verenigde Staten blijkt dat consumenten in de wintertijd minder geld spenderen. De meer impulsieve aankopen zoals het aankopen van voedsel zouden onder de wintertijd te lijden hebben. Het is dus op dat vlak kostenbesparend.

Nadelen van de wintertijd

De winterdip loert om de hoek

Vermoeid, lusteloos, depressief, prikkelbaar, concentratieproblemen, een toegenomen zin in zoetigheden, gewichtstoename, overdreven eten en veel slapen. Het zouden symptomen kunnen zijn van de zogenaamde winter blues. Al wijzen experten eerder met de vinger naar de sombere weersomstandigheden die met de herfst gepaard gaan. Niettemin is veel buitenkomen, ook bij slecht weer, een eenvoudige remedie tegen die klachten. Mochten we overschakelen naar permanente zomertijd, zouden we volgens chronobiologen veel meer te maken krijgen met winterdepressies door het gebrek aan voldoende licht in de ochtend.

Sociaal leven op een laag pitje

De wintertijd zorgt voor minder daglicht in de avond, wat nadelig kan zijn voor iemands sociale leven, vrijetijdsbesteding en welzijn. Veel mensen vinden het daarnaast deprimerend om in het donker naar huis te moeten pendelen na een lange werkdag.

Meer én minder ongevallen

Elk jaar na de omschakeling naar het winteruur stijgt het aantal letselongevallen in de avondspits, omdat die zich dan deels in het duister afwikkelt. Tijdens de ochtend gebeuren er dan weer minder ongevallen.