De zonnecrème-paradox: ‘Pas op voor een vals gevoel van bescherming’

Canadese onderzoekers waarschuwen voor het veilige gevoel dat zonnecrème je kan geven. Uit hun onderzoeken blijkt dat wie smeert, zich vaak onterecht beschermd voelt, en op die manier zelfs meer risico loopt op huidkanker.

Het gebruik van crèmes die beschermen tegen UV-licht van de zon neemt toe, maar het aantal gevallen van melanoom en huidkanker ook: dit noemen onderzoekers de zonnecrème-paradox.

Zij stellen dat wie zonnecrème smeert, zich vaak onterecht beschermd voelt tegen de schadelijke stralen van zonlicht.

Toestemming om te zonnen

‘Het probleem is dat mensen zonnebrandcrème gebruiken als een soort ’toestemming’ om te kunnen bruinen’, zegt Ivan Litvinov, universitair hoofddocent op de afdeling Geneeskunde en voorzitter van de afdeling Dermatologie aan McGill University.

‘Mensen voelen zich beschermd tegen huidkanker omdat ze een product gebruiken dat op de markt wordt gebracht om een aandoening te voorkomen’”

Maar, de meeste mensen smeren niet genoeg crème of blijven nog uren in de zon nadat ze zich ’s ochtends hebben ingesmeerd, blijkt uit de resultaten. “Dit geeft hen dus een vals gevoel van veiligheid’, zegt Litvinov.

Twee keer meer kans op kanker

Samen met collega’s heeft hij in twee afzonderlijke onderzoeken de zonnecrème-paradox nader bekeken. In de eerste studie, bij Canadezen die in Nova Scotia en Prince Edward Island wonen – provincies waar melanoom veelvuldig voorkomt, kwam naar voren dat deze mensen vaker dan gemiddeld aangaven dat ze zonnecrème gebruiken en ze zich meer bewust waren van de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan de zon. Desondanks bleken ze zichzelf ook meer bloot te stellen aan de zon.

Ook in een tweede onderzoek toonden de onderzoekers aan dat het gebruik van zonnebrandcrème verrassend genoeg gepaard ging met meer dan een verdubbeling van het risico om huidkanker te ontwikkelen.

Paradox

‘Deze gecombineerde bevindingen suggereren een zonnebrandmiddel-paradox, waarbij personen die vaak in de zon gaan de neiging hebben om meer te smeren, maar klaarblijkelijk niet voldoende. Dat geeft hen een vals gevoel van veiligheid’, zegt Litvinov.

Campagnes tegen huidkanker, moeten rekening houden met deze paradox, stelt de arts en onderzoeker.

‘Zonnebrandcrème is belangrijk, maar het is ook de minst effectieve manier om je huid te beschermen in vergelijking met beschermende kleding of het vermijden van de zon. Mensen kunnen en moeten genieten van het buitenleven, maar zonder te verbranden of bruin te worden’, concludeert Litvinov.