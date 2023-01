De Croo: ‘Als zoveel jongeren hulp nodig hebben, is er iets fundamenteels aan de hand’

Het aantal jongeren dat worstelt met problemen als faalangst, onzekerheid en depressie neemt toe. Dat heeft premier Alexander De Croo dinsdagvoormiddag gezegd na een werkbezoek aan TEJO, een centrum waar jongeren gratis en discreet terecht kunnen met vragen. ‘Ongeveer de helft van de jongeren voelt zich niet goed in zijn vel. Een stuk meer dan vroeger.’

Minder ruimte om te falen

Er zijn in Vlaanderen 19 TEJO-huizen die door 650 vrijwilligers worden ondersteund. De premier kreeg enkele therapieruimtes te zien en ging in gesprek met vertegenwoordigers van de organisatie. Die legden uit welke noden ze voelen bij jongeren en hoe ze te werk gaan.

‘Het probleem is de voorbije jaren toegenomen’, zegt de premier. ‘Daar zijn meerdere redenen voor. De nadruk ligt vaak op COVID. Maar we leven vandaag in een heel andere omgeving, waar mensen minder ruimte hebben om te falen of dingen anders te doen. Er ligt een enorme druk op ons allemaal, maar bij jongeren heeft dat een andere invloed.’

Ook jonge tieners nood aan hulp

Deskundigen van de organisatie, die in 2010 het eerste TEJO-huis opende in het centrum van Antwerpen, zagen vroeger een nood bij 10 tot 20 procent van de jongeren. Maar vandaag is dat in de doelgroep van 10 tot 12-jarigen toegenomen tot bijna de helft.

‘Je kan niet zeggen dat zoiets normaal is. Als zoveel jongeren nood hebben aan hulp, is er iets fundamenteels aan de hand’, aldus De Croo.

‘Jongeren vertellen vooral dat ze vastlopen in een complexe maatschappij. Dat er heel veel gebeurt en op heb afkomt en dat ze niet altijd goed weten welke de juiste weg is om te volgen’, zegt TEJO-voorzitter Koen Browaeys. ‘Maar ze maken ook veel meer mee. De wereld is groter geworden en er gebeuren veel dingen. Ze hebben meer stress en angstklachten. Jongeren kijken voor een stukje op een erg negatieve manier naar de wereld.’

Sociale media

Browaeys ziet dat men veel van jongeren vraagt op school, op sociaal vlak en in de vrijetijdsbeleving. Sociale media versterken dat. ‘Jongeren hebben het gevoel dat ze uniek moeten zijn. Of anders moeten zijn. Maar ook dat ze dat constant aan de buitenwereld moeten tonen. Daar lopen ze een stukje in vast.’

Jongeren met angst, vragen of depressieve gevoelens, kroppen die best niet op en zijn dus welkom in de TEJO-huizen indien familie of vrienden geen antwoorden hebben. ‘Praat erover’, zegt Browaeys. ‘Veel mensen kunnen een luisterend oor bieden en heel veel mensen zijn daartoe bereid. En probeer ook zelf een stukje een luisterend oor te zijn voor andere mensen.’

Tijd om te luisteren

De voorzitter doet een uitdrukkelijke oproep om meer te praten en te luisteren. ‘Probeer met vrienden af te spreken, iets te gaan drinken en naar jongeren te luisteren. Probeer als ouder aan tafel te eten en het gesprek te voeren over hoe de dag is geweest.’

Aan het beleid vraagt Browaeys om mensen die tijd ook effectief te geven. ‘De belangrijkste opgave is om tijd en ruimte te geven aan mensen. We zijn zelf een organisatie met 650 vrijwilligers die in hun beperkte vrije tijd kiezen om hun rol op te nemen. Maar je moet de tijd, ruimte en mogelijkheden hebben.’

‘Tijd is een heel kostbaar iets geworden’, vindt Browaeys. ‘Als je ziet dat mensen er door de energieprijzen een flexi-job moeten bijnemen om gas en electriciteit te betalen, is er minder tijd en ruimte om die rol op te nemen. En er moet natuurlijk blijvend geïnvesteerd worden in professionele zorg vanuit de overheid.’