De Congolese overheid zal de uitrol van een ­experimen­teel ebolavaccin van Janssen Pharma­ceutica niet goedkeuren.

Het zou 'verwarrend' zijn voor de bevolking, schrijft De Standaard vrijdag. Janssen Pharma­ceutica heeft genoeg dosissen van een experimenteel vaccin klaarstaan waarmee op korte termijn een half miljoen extra Congolezen ingeënt kunnen worden tegen ebola - als het moet, zelfs anderhalf miljoen mensen.

Het farmabedrijf wacht al maanden op groen licht van de Congolese regering, maar dat zal wellicht niet komen. De Congolese minister van Volksgezondheid, Oly Ilunga, blijkt geen voorstander te zijn van het vaccin dat het Belgische bedrijf ontwikkelde met het Deense biotechbedrijf Bavarian Nordic met financiële steun van de EU.

Ilunga waarschuwt voor 'nieuwe communicatie- en vertrouwens­problemen' in de gemeenschap. Eerder meldde Ilunga al dat een tweede experimenteel vaccin 'verwarrend' zou zijn voor de bevolking en dat hij er geen goed­keuring voor geeft. 'We blijven klaarstaan om vaccins ter beschikking te stellen als de autoriteiten in Congo vinden dat er nood aan is', klinkt het bij Janssen Pharma­ceutica.