10.000 stappen per dag? 4000 is al genoeg

Waar komt dat heilige getal van 10.000 stappen eigenlijk vandaan?

Een wonderpil! Zo zouden we een medicijn begroeten dat alle voordelen van wandelen zou omvatten. Af en toe eens stevig de pas erin zetten, is namelijk gunstig voor hart- en bloedvaten, spieren en botten, het verlaagt het risico op diabetes en alzheimer, het is een zegen voor ons mentaal welzijn, creativiteit en nachtrust, het risico op obesitas daalt en de overlevingskans voor mensen met kanker stijgt.

Liever lui dan moe

Maar de vraag van een miljoen blijft: hoeveel moeten we nu eigenlijk bewegen? Want een mens is liever lui dan moe, toch? Of ben jij de enige die niet op onderstaande video heeft geklikt?

Uit de grootste analyse tot nu toe van 17 observationele studies over het thema concluderen wetenschappers van de Medische Universiteit van Lodz in Polen en de Johns Hopkins University School of Medicine in de Verenigde Staten nu dat zelfs kleine beweegsnacks al voldoende zijn voor een langer en gezond leven.

Slechts 4000 stappen per dag zetten, vermindert het risico op overlijden door eender welke oorzaak. (Wil je enkel uw hart en bloedvaten gezond houden, dan is zo’n 2300 stappen al voldoende.)

Elke bijkomende 1.000 stappen boven die 4000 gaat gepaard met een extra daling van 15 procent op het risico op overlijden. Maar laat je dit vooral niet ontmoedigen om langere wandeltochten te ondernemen: hoe meer stappen, hoe groter de gezondheidsvoordelen, zo luidt het nog.

Bij de studie, gepubliceerd in het European Journal of Preventive Cardiology, waren 226.889 mensen betrokken, die gemiddeld zeven jaar werden gevolgd om de gezondheidseffecten van verschillende dagelijkse stappen te meten. Omdat het enkel om observationeel onderzoek gaat, is er echter geen duidelijk causaal verband vastgesteld tussen het aantal stappen en de gezondheidseffecten. Ook werd geen rekening gehouden met de socio-economische status van de deelnemers en hun levensstijl. Het kan zijn dat mensen die veel bewegen automatisch ook voor gezonde voeding kiezen en dus gezonder zijn.

De truc van de marketing

Lang werd aangenomen dat 10.000 stappen de heilige graal was voor een gezond leven. De oorsprong van dit mooie ronde getal is te vinden bij een Japans bedrijf dat in de jaren 60 een eerste model van de stappenteller op de markt bracht. Omdat het Japanse karakter voor ‘10.000’ op een wandelende persoon lijkt, kreeg de stappenteller de naam ’10.000 stappen-teller’ mee. Toevallig of niet bleek uit verschillende wetenschappelijke studies dat 10.000 stappen per dag de bloeddruk verlaagt bij mannen met een hoge bloeddruk. Daarnaast zou de ‘10.000 stappen-gewoonte’ bijdragen aan een lager risico op cardiovasculaire ziektes, een beter psychologisch welzijn en gewichtsverlies.

Latere onderzoeken ontdekten dat je toch nog een stapje moet bijzetten om echt gezondheidsvoordelen te ervaren, tot 15.000 stappen per dag. En een recente overzichtsstudie met 50.000 proefpersoenen suggereerde dan weer dat mensen boven de 60 jaar de meeste voordelen ervaren als ze tussen de 6000 en 8000 stappen per dag op hun teller hebben staan. Dat komt omdat ouderen per stap meer energie moeten inzetten. Opvallend, of je de stappen nu aan een snel tempo of lekker kuierend langs de terrasjes aan de kust doet, voor je gezondheid maakt het geen verschil.

(Lees verder onder de foto)

10.000, 15.000, 4000,… vermijd gewoon te lang zitten

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is onvoldoende lichaamsbeweging vandaag de vierde meest voorkomende doodsoorzaak ter wereld, met 3,2 miljoen sterfgevallen per jaar.

Net omdat er zoveel verwarring bestaat over het gezondst aantal stappen, drukt de WHO haar beweegrichtlijnen liever uit in tijd. Bovendien is een stappenteller voor sommige mensen stresserende als ze hun beoogde aantal stappen niet halen en kan het juist demotiverend werken.

Volwassenen zouden volgens de WHO wekelijks ten minste twee en een half uur, verspreid over meerdere dagen, matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur. Let op, het gaat hier om een absolute ondergrens. Matig intensief betekent dat je ademhaling iets sneller gaat. Dat kan dus ook wanneer je de tuin onder handen neemt of de badkamer eens flink schoonmaakt.

Ook twee keer per week spier- en botversterkende oefeningen integreren in je beweegschema is essentieel. Voor ouderen worden bijkomend balansoefeningen aangeraden.

En vooral, beperk je ononderbroken zittend gedrag tot een minimum.