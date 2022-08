Er zijn bemoedigende vroege aanwijzingen dat de uitbraak van de apenpokken lijkt te vertragen. Wel moeten de inspanningen verhoogd worden om het virus te elimineren in Europa, zo zegt de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag.

‘Er zijn bemoedigende vroege aanwijzingen, zoals bewezen in Frankrijk, Duitsland, Portugal, Spanje, het VK en andere landen, dat de uitbraak lijkt te vertragen’, aldus Hans Kluge, regionaal directeur van de WHO voor Europa. ‘Om naar eliminatie in onze regio te gaan, moeten we onze inspanningen dringend verhogen.’

Kluge zegt dat het mogelijk is om de overdracht van mens tot mens te elimineren. De directeur wees er ook op dat de Europese regio meer dan 22.000 gevallen van de apenpokken telt, verspreid over 43 landen en gebieden. Dat ‘vertegenwoordigt meer dan een derde van het globale aantal’, zei hij. Hij wees er ook nog op dat de WHO Europa deze week twee beleidsaanbevelingen lanceerde over de apenpokken, een over de beleidsdoestellingen en maatregelen om de uitbraak onder controle te krijgen en te elimineren en een over het gebruik van vaccins. ‘Alle landen, of ze nu gevallen hebben of niet, moeten een reeks gecombineerde maatregelen implementeren’, zei hij.

Kluge benadrukte ook dat apenpokken veel pijn kunnen veroorzaken. ‘De ziekte kan ook leiden tot levensbedreigende complicaties en het kan, in zeldzame gevallen, leiden tot littekens’, aldus de Belg. ‘We beklemtonen dat steun voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid van patiënten tijdens het volledige verloop van de ziekte, en daarna, van cruciaal belang blijft.’

De huidige uitbraak is afkomstig van mannen die geslachtsgemeenschap hebben met andere mannen, vaak met verschillende partners. ‘Daar blijft de uitbraak centraal’, aldus Kluge. ‘En daar moeten we onze preventie- en reactie-inspanningen blijven focussen, met de actieve samenwerking en deelname van de gemeenschap zelf.’

Hij waarschuwde dat daarbij de gemeenschap niet mag worden gestigmatiseerd en gediscrimineerd.