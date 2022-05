Aantal covid-besmettingen blijft dalen

Tussen 24 en 30 mei waren er gemiddeld 60 ziekenhuisopnames per dag als gevolg van covid-19, een daling van 25 procent ten opzichte van de vorige referentieperiode.

Dat blijkt dinsdagochtend uit de cijfers op het dashboard van Sciensano.

In totaal zijn momenteel 952 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen, onder wie 88 patiënten op intensieve zorg.

Tussen 21 en 27 mei werden gemiddeld 1333 nieuwe besmettingen met Sars-CoV-2 per dag vastgesteld, 44 procent minder dan in de week daarvoor. In dezelfde periode stierven gemiddeld 6 mensen per dag aan het coronavirus (-21 procent), wat het totale aantal sterfgevallen sinds het begin van de pandemie in België op 31.800 brengt.

Er werden dagelijks gemiddeld 10.800 tests uitgevoerd (-30 procent), met een positiviteitsgraad van 14,1 procent (-3,3 procent). De reproductiewaarde ligt op 0,82 (-3 procent). Een waarde lager dan 1 betekent dat de epidemie afneemt.