Enkele maanden geleden was ik op bezoek in het altijd interessante Drents Museum in Assen en bewonderde daar de zogenoemde Schijf van Nebra. Prettig verrast was ik toen de schijf op de voorkant van het novembernummer van G-Geschiedenis prijkte. Maar vervolgens was er de teleurstelling, want behalve het karige bijschriftje was er niets over de schijf te lezen. Jammer, want er is veel over te vertellen, al was het alleen maar doordat dit topstuk uit de 16de eeuw v. Chr. in Centraal-Europa is gevonden, en niet in het Nabije Oosten. Overigens kwam ik wel lezenswaardige artikelen tegen, en de vaststelling van de handelsnetwerken vond ik boeiend.

Gezicht Wat een akelige beelden, bij de boekbespreking over de chirurgie van zwaargewonde soldaten in WO I. Toch is het goed, ze te tonen. Want: hoe confronterender, hoe beter we doordrongen raken van de verschrikkingen van een oorlog. En we ons een beetje kunnen inleven in wat de soldaten in de Oekraïne-oorlog meemaken. Wat mensen elkaar aandoen is soms met geen pen te beschrijven. Ik kan ook niet goed begrijpen wat mensen, en dan vooral mannen, zo fascinerend vinden aan oorlogen. In de geschiedenishoek van de boekwinkel en kiosk wemelt het ervan.