Kindermoord en jodenjacht: Vlaamse oostfronters waren gewelddadiger dan we denken

Er bestaat een hele bibliotheek met literatuur over de oostfronters - de verzamelnaam voor alle landgenoten die tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met nazi-Duitsland ten strijde trokken tegen de Sovjet-Unie. De kern van de oostfronters bestond uit de 10.000 vrijwilligers van het Vlaams Legioen, vanaf 1943 omgevormd tot SS-Sturmbrigade Langemarck. Daarnaast waren er 4000 landgenoten actief in het Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK), dat mensen en materiaal vervoerde. Ten slotte werkten 3000 landgenoten voor de Organisation Todt (OT), een eenheid die instond voor militaire infrastructuurwerken aan het front en een eigen militaire bewakingsdienst had, het Schutzkorps (OT-SK). Nog duizenden andere Vlamingen dienden in zowat alle eenheden van het Duitse leger - zo waren 45 Vlamingen ingelijfd bij het regiment Westland, een onderdeel van de beruchte SS-pantserdivisie Wiking.

...