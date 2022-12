Gelekte WhatsApp-berichten bewijzen: premier De Croo sprak niet de waarheid in het parlement

Uit WhatsApp-verkeer waar Knack de hand op kon leggen blijkt dat het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD) wel degelijk de begroting heeft goedgekeurd zoals ze aanvankelijk werd voorgelegd door staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD). De premier heeft dat de voorbije weken steeds ontkend. Vorige week ontkende hij zelfs het bestaan van de WhatsApp-berichten.

Op woensdag 9 november om 17.23 uur stuurt het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD) twee WhatsApp-berichten naar de begrotingsverantwoordelijke van het kabinet van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) over de teksten van de begroting 2023. De berichten luiden: ‘is dus ok voor ons’ en ‘merci voor aanpassingen!’

Daarmee geeft het kabinet-De Croo zijn akkoord over de begroting zoals die op 10 november werd ingediend. Toch zal ze de aanleiding zijn voor het ontslag van staatssecretaris De Bleeker, omdat premier De Croo het oneens is met wat er in de door iedereen goedgekeurde tekst en tabellen staat.

De twee WhatsApp-berichten maken deel uit van een hele reeks berichten over de begroting tussen het kabinet van De Bleeker en dat van de premier, waar Knack inzage in kreeg.

Kris Van Cauter, ex-adviseur van het kabinet-De Bleeker, bevestigt bij het zien van de WhatsApps tegenover Knack dat de hele reeks berichten volledig en authentiek is. En dat dit de berichten zijn waar hij naar verwees toen hij via LinkedIn liet weten dat ‘het kabinet (van de) premier expliciet zijn akkoord gegeven (had) via WhatsApp voor de versie met de 1,3 miljard lastenverlaging in en dat betekent dat de premier de eerste versie die aan het parlement werd bezorgd zelf heeft goedgekeurd.’

De premier heeft altijd ontkend dat zijn kabinet die begroting had goedgekeurd. Meer nog, vorige week ontkende hij voor de Kamercommissie Binnenlandse Zaken zelfs het bestaan van de WhatsApp-berichten.