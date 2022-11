Eva De Bleeker neemt ontslag als staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming. Ze wordt opgevolgd door Alexia Bertrand, die tot nu de MR-fractie in het Brussels parlement leidde. Dat meldt het Paleis vrijdag.

Eva De Bleeker was staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken sinds 1 oktober 2020.

Haar opvolgster, Alexia Bertrand, stapt over van MR naar Open VLD, meldt Belga op basis van ‘goede bronnen’.

De Bleeker was de voorbije dagen onder vuur gekomen omwille van de zogenaamde begrotingsblunder. Die sloeg op de doorrekening van de btw-verlaging op gas en elektriciteit in de begroting. De liberale politica gaf aan dat ze een ‘materiële fout’ had begaan. Het leidde donderdag tot een gespannen zitting in de Kamer, waar ook de premier zwaar onder vuur lag.

Later op de avond kwam Sander Loones (N-VA) van oppositiepartij N-VA echter met het nieuws dat in een nieuw begrotingsdocument opnieuw verschillende vreemde rekenfouten bleken te staan. De combinatie bleek de doodsteek voor De Bleeker.

‘Luider dan anders’

Tijdens een korte persverklaring lichtte de Bleeker haar ontslag toe. ‘Ik had dat werk uiteraard graag afgewerkt, en ik had ook graag verder mee gewerkt aan de uitdagingen waar ons land vandaag voor staat’, verklaarde ze. ‘Maar ik moet op dit ogenblik helaas concluderen dat het onmogelijk is geworden om te blijven functioneren. Ik besef dat daardoor mijn werk zelf in gevaar zou komen en dat wil ik niet.’

De Bleeker erkende dat het ‘op zijn zachtst gezegd turbulente dagen zijn geweest’. Begrotingskwesties brengt altijd forse debatten teweeg, aldus de liberale politica, maar ‘het zal niemand ontgaan zijn dat de discussie nu wel net iets luider was dan de andere keren’.

Alexia Bertrand, in 2019. © Belga



Haar opvolgster is alvast een opvallende naam. Alexia Bertrand is tweetalig en wordt geregeld uitgenodigd als politieke gast op de Vlaamse televisie. Haar naam circuleerde eerder al toen de Franstalige liberalen op zoek moesten naar een opvolgster voor Sophie Wilmès.