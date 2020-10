Op Facebook circuleren berichten waarin wordt gezegd dat Groen-voorzitter Meyrem Almaci als enige politica zou hebben geweigerd om haar medeleven te betuigen na de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Almaci heeft dat inderdaad niet expliciet gedaan. Maar ze was zeker niet de enige.

Op 18 oktober verschijnt op de Facebookpagina Wim's opinie over binnen- en buitenlandse politiek onderstaand bericht.

In het bericht beweert de auteur dat Almaci als enige politica zou hebben geweigerd om haar medeleven te betuigen na de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty nabij Parijs op 16 oktober. De dader is een geradicaliseerde moslim, die het op Paty had gemunt omdat die in een les over vrije meningsuiting de controversiële Mohammedcartoons aan zijn leerlingen had getoond.

De Facebookpost wordt 343 keer gedeeld en bereikt 42.000 mensen. Een aantal volgers van de pagina trekt het bericht niet in twijfel en reageert boos. Anderen stellen zich kritisch op en vragen naar de bron voor die bewering. Het antwoord blijft uit.

Zelf sturen we een e-mail naar het adres dat op de pagina wordt vermeld. We vragen waar de man de informatie heeft gehaald dat Meyrem Almaci zou hebben 'geweigerd' haar medeleven te uiten. We krijgen geen reactie. Enkele uren later blijkt het bericht verwijderd.

Een ander Facebookaccount deelt hetzelfde bericht. Het wordt 454 keer gedeeld en bereikt 59.000 mensen.

Barbaarse daad

'Zelf hadden we die berichten nog niet gezien', zegt Groen-woordvoerster Litte Frooninckx. 'Maar uit enkele opmerkingen op de Facebookpagina van onze voorzitter kunnen we opmaken dat dergelijke informatie zich aan het verspreiden is.'

'Het klopt dat ik deze keer niet publiek mijn medeleven heb betuigd', zegt Meyrem Almaci. 'Het is ook niet zo dat je als politicus altijd moet reageren op een gebeurtenis, hoe vreselijk die ook is. Maar laat het duidelijk zijn dat ik, als mens en als partijvoorzitter, deze barbaarse daad veroordeel, net zoals ik alle uitingen van geweld verafschuw, uit welke hoek die ook komen. Het is mijn overtuiging dat een leerkracht die zijn leerlingen kritisch wil leren denken, alleen maar steun en respect verdient. Daarom heb ik trouwens de speech die de Franse president Emmanuel Macron hield tijdens de hommage aan Samuel Paty geretweet.'

Almaci benadrukt ook dat niemand haar expliciet heeft gevraagd om haar medeleven te betuigen, en zij het dus ook niet heeft geweigerd, zoals in de Facebookpost wordt gezegd. 'Uit ervaring weet ik helaas dat er in mijn geval vaak dubbele standaarden worden gehanteerd wanneer het gaat om aanslagen door moslims. Reageer ik niet expliciet op moslimterreur, dan word ik daarop afgerekend, omwille van mijn moslimachtergrond. Reageer ik wél, dan komen daar, om dezelfde reden, evengoed negatieve reacties op.'

Woordvoerster Litte Frooninckx wijst er verder ook op dat Elisabeth Meuleman, Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste voor Groen, op 20 oktober verschillende tweets publiceerde over de moord op de leraar, die ze 'een gruwelijke terreurdaad' noemt.

Wat met de andere toppolitici?

Rest de vraag of alle andere toppolitici dan wél hun medeleven hebben betuigd. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) deed het zowel op Facebook als op Twitter. Premier Alexander De Croo (OpenVLD) uitte zijn medeleven op Twitter op 21 oktober, de dag waarop in Parijs een hommage voor de vermoorde leerkracht plaatsvond.

Bij sp.a-voorzitter Conner Rousseau vinden we geen steunbetuiging terug, noch op Twitter, noch op Facebook, noch op Instagram. Op het Twitter- of Facebookaccount van Egbert Lachaert, voorzitter van OpenVLD, lezen we die evenmin.

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft nog niet uitdrukkelijk over de moord gecommuniceerd, via zijn persoonlijke sociale media of andere kanalen, bevestigt N-VA-partijwoordvoerder Philippe Kerckaert. 'Maar het is uiteraard zo dat onze voorzitter deze laffe daad ten stelligste veroordeelt. Andere kopstukken van de partij hebben wel op sociale media hun steun betuigd, en Assita Kanko en Theo Francken publiceerden opiniestukken over de kwestie. In de Kamer stellen we in het kader van de moord ook een parlementaire vraag over terrorismebestrijding.'

CONCLUSIE In een Facebookbericht wordt gezegd dat Groen-voorzitter Meyrem Almaci als enige politica zou geweigerd hebben om haar medeleven te betuigen na de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Almaci heeft dat inderdaad niet gedaan, maar een aantal andere toppolitici deed dat evenmin. Almaci zegt dat het haar ook nooit expliciet is gevraagd om haar medeleven te betuigen, waardoor er van een 'weigering' geen sprake kan zijn. We beoordelen het Facebookbericht daarom als onwaar.

