In de regio Parijs is vrijdag op straat een man onthoofd. Het slachtoffer is een geschiedenisleraar, die recent in een les over vrije meningsuiting de controversiële Mohammedcartoons zou hebben getoond. Volgens president Macron betreft het een terreuraanslag.

De dader van de onthoofding van een Franse leraar vrijdag in de buurt van Parijs, was een 18-jarige man van Tsjetjeense origine die in de Russische hoofdstad Moskou woonde. Dat heeft een juridische bron bevestigd. Zaterdag raakte ook bekend dat nu al negen mensen werden opgepakt na de terreuraanslag.

De achttienjarige man was bekend bij de autoriteiten, maar had een blanco strafblad. Hij stond ook niet bekend als iemand die geradicaliseerd was. Hij werd na zijn daad doodgeschoten door de politie.

Vrijdag werden al vier mensen opgepakt in verband met de zaak, zaterdag werden nog eens vijf mensen opgepakt. Onder hen ook de ouders van een leerling die op het college van Conflans-Sainte-Honorine zat waar de leraar les gaf. Zij zouden met het slachtoffer een conflict hebben gehad over de Mohammed-cartoons die de man in de klas had laten zien. Daarnaast werden drie mensen uit de familiekring van de dader opgepakt.

Aanslag

De leerkracht die onthoofd werd is het slachtoffer geworden van 'een duidelijke islamistisch geïnspireerde terreuraanslag'. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron vrijdagavond. Macron zei ook dat het 'obscurantisme nooit zal winnen' en dat de 'gehele natie' aan de zijde van de leerkrachten staat om hen te 'beschermen'.

Het staatshoofd wilde in Conflans-Sainte-Honorine praten met leerkrachten. Macron was in het gezelschap van minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer en staatssecretaris voor Gelijkheid van Kansen en Strijd tegen de discriminatie Marlène Schiappa. Eerder kwam premier Castex ter plekke.

De leraar geschiedenis gaf eerder les over vrije meningsuiting en toonde daarbij karikaturen van de profeet Mohammed. Volgens de krant Le Figaro had hij vervolgens bedreigingen ontvangen en zelf een klacht ingediend bij de politie. Ouders hadden de school gevraagd de man te ontslaan.

Vrijdag rond 17 uur werd hij aangevallen door een man met een keukenmes, en onthoofd. De vermoedelijke dader bedreigde enkele honderden meters verder in de nabijgelegen stad Eragny-sur-Oise de ordediensten, en werd door agenten doodgeschoten. Hij zou Allah Akbar hebben geroepen.

