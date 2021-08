Volgens de site redactie24.be zouden 250 mensen zonder papieren, waaronder kinderen, een nieuwe hongerstaking begonnen zijn in Molenbeek. Dat klopt niet. Er is een bezetting van een gebouw, maar géén hongerstaking.

Op 23 augustus plaatst de site redactie24.be een artikel online met als titel 'Nieuwe hongerstaking van asielzoekers in Brussel: Dit keer ook kinderen die niet meer eten'.

© Redactie24.be

Het stuk wordt gedeeld via de Facebookpagina van Redactie24 en via andere pagina's waaronder 'Enkel voor mannen', 'Enkel in België' en 'België, uw bevolking is het beu'. Op die manier zien 360.000 mensen het artikel op hun sociale media verschijnen, zo blijkt uit een analyse met CrowdTangle.

© Facebook

De reacties onder het artikel op Facebook spreken over 'chantage' en hekelen het 'gebruik van kinderen in de vuurlinie'. Iemand is verontwaardigd: 'Kinderen die niet meer eten, welke ouder kan dit verlangen.'

© Facebook

Het korte artikel op redactie24.be verwijst slechts naar één bron: 'Ook kinderen zijn mee in hongerstaking gegaan, meldt de RTBF.' Op de site van de Franstalige openbare omroep vinden we inderdaad een artikel van 21 augustus over 250 mensen zonder papieren: '250 sans-papiers bezetten de oude zetel van de Kredietbank in Brussel'. Ze willen regularisatie.

In dat artikel is echter géén sprake van een nieuwe hongerstaking. Ook dat er nu kinderen aan zouden deelnemen, lezen we er niet. Het enige gebruik van het woord 'hongerstaking' is in de volgende zin: 'De bezetting [van een oud KBC-gebouw in Brussel] kreeg de naam "neutrale zone", refererend aan de opening die de federale regering creëerde naar aanleiding van de hongerstaking van Afghaanse asielzoekers in de Begijnhofkerk en de lokalen van de universiteiten VUB en ULB'. Alleen de naamgeving van het protest verwijst, volgens de RTBF, dus naar een vorige actie (met hongerstaking). Over een hongerstaking bij deze actie is geen sprake.

We contacteren journalist Philippe Carlot die het RTBF-artikel schreef: 'Ik was ter plaatste zaterdagnamiddag (21 augustus) en er werd geen hongerstaking aangekondigd.'

Via de Facebookpagina van de actievoerders van de "neutrale zone" komen we telefonisch in contact met Saïd Elouizi. Hij trad eerder voor 7sur7 al op als woordvoerder van de groep van 250 zonder verblijfsdocumenten. Elouizi: 'Wij hebben geen hongerstaking gecommuniceerd en er is dus ook geen hongerstaking. Wie dat beweert, verspreidt misinformatie. De bezetting van het gebouw is ons enige drukkingsmiddel. Ik geloof niet dat een hongerstaking iets oplevert: er zijn andere manieren.'

Elouizi bevestigt dat er ook kinderen deelnemen aan de actie. 'Maar ook zij voeren uiteraard geen hongerstaking.' Geen hongerstaking dus, maar waarom bezetten de 250 mensen het gebouw? 'Ons doel is regularisatie', zegt Ouizi. 'Reeds vele jaren vragen we dat en we krijgen steeds een 'nee' als antwoord. Op deze manier vragen we aandacht, maar het politiek stilzwijgen doet ons radicaliseren. We kunnen zo niet blijven leven in de illegaliteit. Toegang tot werk, een woning, vervoer en dergelijke zijn zeer moeilijk. Maar wij willen geen hongerstaking.'

In een videoreportage van 7sur7 zien we dat er bij het protest een keuken is georganiseerd en dat er aan soepbedeling wordt gedaan.

© 7sur7

We contacteerden de redactie van de site redactie24.be, maar kregen tot op heden geen antwoord op onze vragen.

Conclusie Dat 250 mensen, waaronder kinderen, een nieuwe hongerstaking zijn begonnen, klopt niet. Zowel de woordvoerder van de groep als een journalist die ter plaatse ging bevestigt dat er geen sprake was of is van een hongerstaking. Bij de bezetting van het oude KBC-gebouw aan de Havenlaan in Molenbeek zijn wel kinderen aanwezig, maar zij voeren geen hongerstaking. Het artikel van redactie24.be bevat onjuiste informatie en beoordelen we daarom als onwaar.

