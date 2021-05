In een interview met P-magazine zegt een anonieme verpleegkundige dat niet-gevaccineerde patiënten minder toegang zouden hebben tot bepaalde behandelingen of minder recht zouden hebben op de terugbetaling van bepaalde medicijnen. Dat klopt niet.

Op 26 april publiceert P-magazine op zijn Facebookpagina een link naar een interview met een anonieme verpleegkundige op zijn website PNWS. Daarin zegt die verpleegkundige dat wie geen covidvaccin neemt geen chemotherapie zou krijgen of zijn reumamedicijnen zelf zou moeten betalen. Minstens 19.200 mensen zien de post.

Interviewer van dienst is PNWS-auteur Stefan Lambrechts. 'De ziekenhuizen liggen vol coronapatiënten, ziekenhuispersoneel kan het niet meer aan: dat horen en zien we (inmiddels al een jaar lang) in het nieuws', begint Lambrechts zijn stuk. Veel ander medisch personeel mag volgens Lambrechts niet aan het woord komen in de media, 'omdat ze het doemscenario dat ons voorgehouden wordt niet bevestigen'.

Volgens PNWS heeft die groep onlangs Nurses for freedom opgericht, een Facebookpagina van mensen 'die in de zorg werken maar niet achter de coronamaatregelen staan' en meer middelen en personeel vragen voor de gezondheidszorg.

Lambrechts interviewt een verpleegkundige die aan de wieg van de pagina stond, lezen we. Hij of zij werkt in een woonzorgcentrum en wil anoniem blijven uit angst om zijn of haar job te verliezen.

Ook Nurses for Freedom post de link naar het interview. Via hun Facebookpagina krijgen nog eens minstens 29.300 mensen het te zien.

Om praktische redenen is het onmogelijk om het hele interview aan een factcheck te onderwerpen. We beperken ons tot de volgende passage:

'Het vaccin is officieel niet verplicht, maar toch is er wel een lichte verplichting. Geen vaccin? Geen chemotherapie! Er zijn zelfs mensen die zelf hun medicatie tegen reuma zelf zouden moeten betalen, als ze geen vaccin nemen.'

Graag hadden we de verpleegkundige gevraagd waarop hij of zij die uitspraak baseert. We bellen journalist Stefan Lambrechts met de vraag of hij ons in contact kan brengen met de anonieme verpleegkundige. Hij zal haar bellen, belooft hij, en ons laten weten of ze ons te woord wil staan, maar tot nu toe kregen we geen antwoord.

Vaccinatie tegen covid-19 is inderdaad niet verplicht. Maar kan er sprake zijn van een 'lichte verplichting'? Is het mogelijk dat een kankerpatiënt die een covid-19-vaccin weigert geen recht heeft op chemotherapie, of dat een reumapatiënt die geen coronavaccin wenst zijn medicijnen niet terugbetaald krijgt, zoals de anonieme verpleegkundige in het interview met P-magazine beweert?

'Zeker niet', reageert woordvoerster Gudrun Briat van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de Taskforce Vaccinatie. 'In een aantal gevallen zullen artsen aan patiënten aanraden om zich te laten vaccineren tegen covid-19, omdat ze door hun aandoening een groter risico lopen op complicaties als ze de ziekte zouden krijgen. Maar die vaccinatie is niet verplicht en iedere patiënt, of die zich nu laat vaccineren of niet, heeft recht op de beste behandeling.'

'Neen', zegt ook woordvoerster Karolien De Prez van het UZ Brussel. 'Wij hebben geen weet van een richtlijn in die richting. Vaccinatie is niet verplicht en wij blijven al onze patiënten verzorgen zoals we dat altijd doen. Gevaccineerd of niet, wie chemo nodig heeft krijgt die, en hetzelfde geldt voor reuma- en andere medicatie.'

Karolien De Prez, woordvoerster UZ Brussel

'Dit is volledig misplaatste informatie waarvan wij ons distantiëren', zegt algemeen directeur Hans Rigauts van AZ Sint-Jan in Brugge. 'Het is niet zo dat wij van patiënten zouden eisen dat ze gevaccineerd zijn of dat anders een therapie niet zou kunnen doorgaan. Elke patiënt krijgt de nodige behandeling.'

'Er is geen verplichting tot vaccinatie', benadrukt ook persverantwoordelijke Karlien Wouters van UZ Gent. 'Er bestaat geen richtlijn over toegang tot bepaalde behandelingen of medicatie na vaccinatie. Wel zijn er heel wat vragen over de relatie tussen therapie en vaccinatie. Wanneer iemand een bepaalde behandeling krijgt, vaccineer je die persoon dan best wel of niet en wanneer precies? Er bestaat immers nog onduidelijkheid over de immuunrespons van het lichaam op de vaccinatie bij een patiënt die in behandeling is. Op dit moment bekijken wij dit behandeling per behandeling en patiënt per patiënt.'

Bij het Vlaams Patiëntenplatform, dat meer dan 90 patiëntenverenigingen overkoepelt, zegt directeur en woordvoerder Ilse Weeghmans dat er nog geen enkele vraag of klacht hierover is binnengelopen.

CONCLUSIE In een interview met P-magazine zegt een anonieme verpleegkundige dat niet-gevaccineerde patiënten minder toegang zouden hebben tot bepaalde behandelingen of minder recht zouden hebben op de terugbetaling van bepaalde medicijnen. Er bestaat geen enkele regelgeving in die richting, ziekenhuizen benadrukken dat gevaccineerde en niet-gevaccineerde patiënten even goede zorg krijgen, en bij patiëntenverenigingen kwam er nog geen enkele klacht hierover binnen. We beoordelen de claim daarom als onwaar.

