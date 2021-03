Wie in de Spaanse regio Galicië een vaccin tegen covid-19 weigert, kan een boete tot 60.000 euro krijgen. Dat schrijft de website NineForNews, en het klopt. In bepaalde gevallen kan het bedrag van de boete zelfs nog hoger oplopen.

Op 24 februari plaatst een Vlaamse man op zijn Facebookpagina een link naar een bericht op de website NineForNews, met als titel 'Spaanse regio maakt coronavaccinatie verplicht: boetes tot 60.000 euro'.

NineForNews omschrijft zichzelf als een website die 'vrij en onafhankelijk' nieuws brengt, dat 'doorgaans niet door de MSM (mainstream media, nvdr.) naar buiten wordt gebracht'.

'De website NineForNews begon ooit als informatiewebsite omtrent chemtrails, UMTS, straling, vaccinaties en buitenaards leven en was een plek waar mensen UFO-meldingen konden doen. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot veel meer dan dat. Vandaag de dag informeren we onze lezers over voeding (en het geknoei met ons voedsel) en gezondheid, vreemde fenomenen die wereldwijd worden waargenomen en we tonen wat 'de elite' allemaal doet om mensen klein en onwetend te houden,' zegt de website.

De Facebookpagina van NineForNews heeft meer dan 19.000 volgers. Al meer dan 6000 mensen zagen het bericht over de verplichte coronavaccinatie in Galicië op hun tijdlijn passeren.

In het artikel wordt uitgelegd dat in Galicië een vaccinatieplicht is ingevoerd. Galicië is een van de zeventien autonome Spaanse regio's, gelegen in het uiterste noordwesten van het land. De regio, met Santiago de Compostela als hoofdstad, telt een kleine drie miljoen inwoners. Wie zonder geldige reden een coronavaccin weigert, zou in Galicië een boete kunnen krijgen die kan oplopen tot 60.000 euro, aldus NineForNews.

Zware overtreding

Voor die informatie haalt NineForNews de mosterd bij INSpanje.nl, een Nederlandstalige website met nieuws over Spanje. In een artikel op die site, gepubliceerd op 24 februari, lezen we dat het parlement van de autonome regio Galicië een wetsvoorstel heeft goedgekeurd over de vaccinaties. Een weigering van het coronavaccin zonder geldige reden wordt als een 'lichte overtreding' beschouwd. De mogelijke straf is een geldboete tussen 1000 en 3000 euro.

In een aantal gevallen kan de overtreding echter worden gekwalificeerd als 'zwaar', bijvoorbeeld als de vaccinatie wordt geweigerd door iemand die daarmee 'een groot risico voor de volksgezondheid vormt'. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor personen die werken in de zorg of in een ander beroep waarbij ze met veel mensen in contact komen. In dat geval kan de geldboete tot 60.000 euro oplopen.

600.000 euro

Via een Google-zoekopdracht met de woorden 'vacuna obligatoria' en 'Galicia' vinden we heel wat artikels terug uit de Spaanse pers - onder meer een artikel in de Spaanse online krant El Español van 23 februari en een artikel in het Spaanse dagblad El País van diezelfde dag.

Die artikels bevestigen wat we bij NineForNews en INSpanje.nl lazen: vaccinweigeraars riskeren in Galicië een boete tot 60.000 euro. Meer nog: we leren dat, wanneer het gaat om situaties met een 'zeer groot' risico voor de volksgezondheid, er zelfs sprake kan zijn van een 'zeer zware' overtreding, met boetes tot 600.000 euro.

Partido Popular

De vaccinatieplicht en de daarbij horende boetes werden op 23 februari goedgekeurd door het regioparlement van Galicië. De 41 stemmen vóór kwamen allemaal van de rechtse Partido Popular, die in Galicië regeert. De 32 tegenstemmen kwamen van de socialisten van de PSOE en de Galicische nationalistische partij BNG. Drie dagen later, op 26 februari, is de verplichte vaccinatie in voege getreden.

Het betreft volgens de Spaanse media een wijziging van de Gezondheidswet van Galicië, die Alberto Núñez Feijóo, de president van de Galicische deelregering, de eerste 'pandemiewet' van Spanje noemt. Daarmee lijkt Galicië de enige Europese regio met een vaccinatieplicht.

Grondwettelijk Hof

De tegenkanting is echter groot. Die komt niet alleen van antivaxers of van de Galicische oppositie, die vindt dat de wet een inbreuk vormt op de grondwettelijke vrijheden van burgers. Ook de Spaanse minister van Volksgezondheid, Carolina Darias San Sebastián (PSOE), heeft bezwaar tegen de verplichte vaccinatie. Die zou tegen de nationale vaccinatiestrategie en tegen de nationale regelgeving ingaan.

Spaanse juristen en grondwetspecialisten raken het er niet over eens of de verplichte covid-19-vaccinatie een beslissing is die autonome regio's kunnen nemen, dan wel of ze toekomt aan de nationale regering van premier Pedro Sánchez (PSOE). Die laatste heeft een advies gevraagd aan het Grondwettelijk Hof. Dat moet zich nu uitspreken over de vraag of de Galicische vaccinatieverplichting conform de Spaanse grondwet is.

CONCLUSIE Wie in de Spaanse regio Galicië een vaccin tegen covid-19 weigert, kan een boete tot 60.000 euro krijgen. Dat schrijft een Facebookbericht dat verwijst naar een artikel op de website NineForNews, en het klopt. In bepaalde gevallen kan het bedrag van die boete zelfs nog hoger oplopen. We beoordelen het bericht daarom als waar.

