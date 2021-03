Op sociale media doet een video de ronde waarin een scène in een ziekenhuis wordt gefilmd. De beelden zouden bewijzen dat covid-19 opgezet spel is. Het blijkt te gaan om een promotievideo voor een tijdelijke spoedafdeling in een Israëlisch ziekenhuis. De beelden werden niet gebruikt in nieuwsreportages.

Op 4 maart plaatst een West-Vlaamse man een video op Facebook. We zien iets wat lijkt op een ziekenhuis, maar wat ook een filmstudio kan zijn. Een regisseur geef aanwijzingen en roept 'actie', een camera komt in beeld en mensen spelen dat ze als medici een patiënt op een brancard vervoeren.

Het bijschrift spreekt over een 'schandaal': 'Zo wordt een ziekenhuis dat door covid-19 wordt overstelpt in scène gebracht! We worden belazerd!' De video op Facebook heeft voorlopig een laag bereik, slechts 221 mensen bekijken deze versie van de video.

Als we screenshots van de video opladen via Google Afbeeldingen, komen we uit op berichten op Twitter die wel een groot bereik hebben. Eén versie werd al 17.600 keer bekeken, een andere versie 59.400 keer.

Als reactie op de tweet vinden we andere 'bewijzen' van de 'fake coronapandemie' of 'plandemie'. Die 'bewijzen' (zie screenshot hieronder) heeft Knack eerder al onderzocht. Uit die factchecks bleek toen dat het om geënsceneerde stockfoto's ging die niet in de media werden gebruikt. En dat de patiënt die in een reportage op de Italiaanse televisie geen mondmasker droeg, de toen geldende protocollen volgde.

De video die we nu onderzoeken vinden we ook terug op YouTube met als titel 'hoe je makkelijk het menselijke ras kunt manipuleren'. Bij al die versies ontbreekt context. Waar de beelden vandaan komen of wanneer ze zijn gedraaid, staat bijvoorbeeld niet vermeld. We vinden de beelden nergens terug op nieuwssites of in de reguliere media.

Al de versies van dezelfde video's zijn van matige kwaliteit en bevatten weinig visuele elementen die specifiek zijn voor een locatie, zoals een herkenbaar logo. Wel horen we Hebreeuws praten en zien we op het einde van de video een Hebreeuws opschrift op de beschermende kledij van een van de gefilmde personen.

Dat opschrift vermeldt 'brancardier' in het Hebreeuws, wat doet vermoeden dat de video in Israël is opgenomen. Factcheckers van de Franse nieuwszender France Info contacteerden verschillende ziekenhuizen in Israël met de vraag of de beelden bij hen waren gedraaid.

De woordvoerder van het ziekenhuis Shamir Assaf Harofeh in de stad Be'er Ya'akov liet aan France Info weten dat de beelden in hun ziekenhuis waren opgenomen op 3 en 4 maart. Liad Aviel: 'Wat u ziet in de video is onze nieuwe spoedafdeling op onze parking. We wilden laten zien dat we onze parking kunnen ombouwen tot een noodhospitaal.'

De site van Shamir Assaf Harofeh beschrijft de plannen voor deze tijdelijke infrastructuur met 150 bedden. Dat de beelden zowel elementen van een filmstudio als van een ziekenhuis bevatten, komt doordat het om een promotievideo gaat voor tijdelijke ziekenhuisinfrastructuur in een ondergrondse parking.

VerschillendeIsraëlische nieuwssites hebben al over dit project bericht. Aan Israel National News liet ziekenhuisdirecteur Osnat Levzion-Korach op 19 juli 2020 weten dat 'het feit dat de onderste verdieping van onze parking kan omgebouwd worden tot een noodhospitaal een grote opluchting betekent voor ons ziekenhuis. We staan aan de frontlijn voor het gevecht tegen het coronavirus [...] De extra 150 bedden bereiden ons voor op wat komt'.

De promotievideo waarvoor de beelden zijn gedraaid vonden we niet terug. Dat is niet verwonderlijk, de opnames dateren van 3 en 4 maart, dus minder dan een week geleden. De productie is wellicht nog niet klaar.

Woordvoerder Liad Aviel liet aan France Info weten dat 'het spijtig is dat iemand deze beelden voor antivaccinatiedoeleinden probeert te gebruiken. Daar hebben deze beelden niets mee te maken. We verzetten ons tegen dit soort complottheorie.'

Conclusie De beelden tonen een opname van een promotievideo voor een tijdelijke spoedafdeling van een ziekenhuis in Israël. We vinden de beelden nergens terug in een nieuwsreportage of in verslaggeving over covid-19. De video bewijst niet dat een reëel 'overstelpt ziekenhuis' in scène werd gezet. We beoordelen het bijschrift bij de video daarom als onwaar.

