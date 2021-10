In een filmpje dat online wordt gedeeld, wordt gezegd dat een Amerikaanse baby volledig verlamd is geraakt na een covid-19-vaccinatie. Dat klopt niet. De baby raakte verlamd als gevolg van een ontsteking van het ruggenmerg. Een verband met een covidvaccin is er niet.

Op 21 september post een Nederlandse vrouw een filmpje op haar Facebookpagina. "Serieus, je baby mee laten doen aan de Pfizer-experimenten. Sommige mensen he....urgh," schrijft ze er bij.

© Facebook

In het filmpje van één minuut zien we een fragment uit wat een nieuwsprogramma lijkt. Volgens de presentator zou de baby hebben deelgenomen aan 'het Pfizer-experiment' en zou het kind in 13 dagen tijd zijn veranderd van een gezond, gelukkig kind in een kind dat verlamd van nek tot tenen in een ziekenhuisbed ligt.

Het Facebookbericht wordt 204 keer gedeeld en bereikt zo 9100 Facebookgebruikers. Hetzelfde filmpje wordt ook gedeeld op Twitter.

© Twitter

De commentaren bij de Facebookpost van de Nederlandse vrouw zijn niet mals. De ouders van de Amerikaanse baby worden moordenaars en beesten genoemd.

Eén vrouw reageert kritischer:

© Facebook

Die vrouw heeft het bij het juiste eind, zo blijkt uit de factcheck die Reuters publiceerde na onderzoek van de claim. Wat de baby in de video is overkomen, was niet het gevolg van een covid-19-vaccin, zo bleek.

Complotsite

Waar komt het op Facebook en Twitter gedeelde videofragment vandaan? We zien in het korte filmpje het logo van de Amerikaanse website InfoWars. Dat is volgens CNN en Politico een extreemrechtse complotsite die werd opgericht door radiohost Alex Jones. Het fragment komt uit de aflevering van 21 september 2021 van de online show 'The American Journal' (vanaf 01:12).

In die aflevering vertelt presentator Harrison Smith dat het zou gaan om een baby die aan het 'testprogramma voor het Pfizer-vaccin' had deelgenomen, en dat het kind voor altijd verlamd zal blijven.

Daarbij worden fragmenten getoond van een TikTok-video die afkomstig blijkt van het TikTok-account @jordangrim21, dat toebehoort aan de moeder van een klein jongetje dat Nash Jacob Grim heet. In die video wordt verteld dat Nash perfect gezond was tot hij op de leeftijd van zeven maanden na een dutje wakker werd in de kinderopvang en moeilijk kon ademen of bewegen. Een MRI-scan zou hebben uitgewezen dat de verlamming het gevolg was van een ontsteking aan de ruggengraat. Over een covidvaccin wordt in de video niets gezegd.

Het verhaal van Nash is ook te lezen op de blogsite Circle of Mamas, een website die ouders probeert te overtuigen om hun kinderen niet te laten vaccineren. Volgens de tekst op deze site zou baby Nash' verlamming het gevolg zijn van een difterie-tetanus-kinkhoest-vaccin dat hij kreeg toen hij zes maanden oud was.

Bij die tekst is een TikTok-filmpje geplaatst dat op 18 september 2021 werd gedeeld op het account van de moeder van Nash. In dat filmpje wordt, in tegenstelling tot het eerdere filmpje, dat dateert van 8 juli 2021, wél naar vaccinatie verwezen, maar ook hier wordt niets over een covidvaccin gezegd.

© TikTok

Het verhaal van Nash staat ook op een GoFundMe.com-pagina die zijn moeder heeft opgezet. Daar wordt geld verzameld voor een stamceltherapie. In een overzicht met details over de toestand van de baby lezen we dat Nash de diagnose myelitis kreeg. Dat is een ontsteking van het ruggenmerg. Over een mogelijke link met een vaccin wordt hier niets verteld. Volgens de familie heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC niet officieel bevestigd dat myelitis de oorzaak zou zijn van de toestand van Nash.

De factcheckers van Reuters vroegen de familie van baby Nash om een reactie, maar kregen geen antwoord op die vraag.

Volgens de op dit moment geldende richtlijnen raadt de Amerikaanse gezondheidsdienst covidvaccinatie aan voor iedereen vanaf 12 jaar. Voor het vaccineren van jongere kinderen tegen covid-19 heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration nog geen goedkeuring gegeven. Ook het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft het covidvaccin van Pfizer nog niet toegestaan voor kinderen jonger dan 12.

Conclusie In een filmpje dat online wordt gedeeld, wordt gezegd dat een Amerikaanse baby volledig verlamd is geraakt na een covidvaccinatie. Dat klopt niet. De claim werd verspreid door de Amerikaanse website InfoWars. Die site gebruikte TikTok-beelden van de moeder van baby Nash, die verlamd raakte toen hij zeven maanden was. Er is echter geen link tussen de ziekte van Nash en het covidvaccin. Covidvaccins mogen in de VS bovendien nog niet worden toegediend aan kinderen onder de 12 jaar. We beoordelen het Facebookbericht als onwaar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 21 september post een Nederlandse vrouw een filmpje op haar Facebookpagina. "Serieus, je baby mee laten doen aan de Pfizer-experimenten. Sommige mensen he....urgh," schrijft ze er bij.In het filmpje van één minuut zien we een fragment uit wat een nieuwsprogramma lijkt. Volgens de presentator zou de baby hebben deelgenomen aan 'het Pfizer-experiment' en zou het kind in 13 dagen tijd zijn veranderd van een gezond, gelukkig kind in een kind dat verlamd van nek tot tenen in een ziekenhuisbed ligt.Het Facebookbericht wordt 204 keer gedeeld en bereikt zo 9100 Facebookgebruikers. Hetzelfde filmpje wordt ook gedeeld op Twitter.De commentaren bij de Facebookpost van de Nederlandse vrouw zijn niet mals. De ouders van de Amerikaanse baby worden moordenaars en beesten genoemd. Eén vrouw reageert kritischer:Die vrouw heeft het bij het juiste eind, zo blijkt uit de factcheck die Reuters publiceerde na onderzoek van de claim. Wat de baby in de video is overkomen, was niet het gevolg van een covid-19-vaccin, zo bleek.ComplotsiteWaar komt het op Facebook en Twitter gedeelde videofragment vandaan? We zien in het korte filmpje het logo van de Amerikaanse website InfoWars. Dat is volgens CNN en Politico een extreemrechtse complotsite die werd opgericht door radiohost Alex Jones. Het fragment komt uit de aflevering van 21 september 2021 van de online show 'The American Journal' (vanaf 01:12).In die aflevering vertelt presentator Harrison Smith dat het zou gaan om een baby die aan het 'testprogramma voor het Pfizer-vaccin' had deelgenomen, en dat het kind voor altijd verlamd zal blijven. Daarbij worden fragmenten getoond van een TikTok-video die afkomstig blijkt van het TikTok-account @jordangrim21, dat toebehoort aan de moeder van een klein jongetje dat Nash Jacob Grim heet. In die video wordt verteld dat Nash perfect gezond was tot hij op de leeftijd van zeven maanden na een dutje wakker werd in de kinderopvang en moeilijk kon ademen of bewegen. Een MRI-scan zou hebben uitgewezen dat de verlamming het gevolg was van een ontsteking aan de ruggengraat. Over een covidvaccin wordt in de video niets gezegd.Het verhaal van Nash is ook te lezen op de blogsite Circle of Mamas, een website die ouders probeert te overtuigen om hun kinderen niet te laten vaccineren. Volgens de tekst op deze site zou baby Nash' verlamming het gevolg zijn van een difterie-tetanus-kinkhoest-vaccin dat hij kreeg toen hij zes maanden oud was. Bij die tekst is een TikTok-filmpje geplaatst dat op 18 september 2021 werd gedeeld op het account van de moeder van Nash. In dat filmpje wordt, in tegenstelling tot het eerdere filmpje, dat dateert van 8 juli 2021, wél naar vaccinatie verwezen, maar ook hier wordt niets over een covidvaccin gezegd.Het verhaal van Nash staat ook op een GoFundMe.com-pagina die zijn moeder heeft opgezet. Daar wordt geld verzameld voor een stamceltherapie. In een overzicht met details over de toestand van de baby lezen we dat Nash de diagnose myelitis kreeg. Dat is een ontsteking van het ruggenmerg. Over een mogelijke link met een vaccin wordt hier niets verteld. Volgens de familie heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC niet officieel bevestigd dat myelitis de oorzaak zou zijn van de toestand van Nash.De factcheckers van Reuters vroegen de familie van baby Nash om een reactie, maar kregen geen antwoord op die vraag. Volgens de op dit moment geldende richtlijnen raadt de Amerikaanse gezondheidsdienst covidvaccinatie aan voor iedereen vanaf 12 jaar. Voor het vaccineren van jongere kinderen tegen covid-19 heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration nog geen goedkeuring gegeven. Ook het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft het covidvaccin van Pfizer nog niet toegestaan voor kinderen jonger dan 12.