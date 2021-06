Volgens een bericht op Twitter zou een 12-jarige ineengeklapt zijn na een coronavaccinatie. De foto's bij dat bericht blijken afkomstig uit Canada. De persoon die de foto's als eerste online plaatste, stelt zelf dat er geen bewijs is voor een verband met de vaccinatie.

Op 5 juni plaatst iemand op Twitter de tekst '12-jarige klapt in elkaar na vaccinatie'. Aan de tweet zijn twee foto's en een screenshot gekoppeld. We zien een jongen een prik krijgen en een jongen in een ziekenhuisbed.

De Engelstalige tekst op het screenshot laat zich als volgt vertalen:

'Hier zijn de feiten:

- Mijn zoon is 12, gezond en zonder onderliggende gezondheidsproblemen (hij wilde het vaccin krijgen om mij te laten zien hoe het moet, want hij is niet zenuwachtig en heeft veel vaccinprikken en bloedonderzoek ondergaan in het verleden)

- Zestig seconden na zijn coronavaccin viel hij en was hij minutenlang bewusteloos (nu lijdt hij aan een derdegraads hersenschudding).

- We haastten ons naar de spoedafdeling. De verpleegkundigen en artsen waren meer dan geweldig en niemand zei ons waarom dit allemaal gebeurde, want niemand weet waarom het gebeurde. Was het het vaccin of gewoon een vasovagale aanval (flauwvallen, nvdr.), en wat was de oorzaak? We hebben nog geen antwoorden. Ik weet niet of we die ooit zullen krijgen.

Is het oké dat het ziekenhuis aan mensen in de plaatselijke gemeenschap zegt dat het vaccin er niets mee te maken heeft? Hoe? Dokters weten niet wat er aan de hand is, dus wat maakt het oké om te liegen tegen de gemeenschap?'

De tweet werd meer dan 150 keer gedeeld en bereikte zo tienduizenden mensen.

© Twitter

We zoeken de oorspronkelijke context van deze foto's en het tekstbericht. We googelen één zin uit het tekstbericht tussen aanhalingstekens om die exacte zin terug te vinden. Zo krijgen we slechts vijf zoekresultaten.

© Google

Dezelfde foto's blijken ook op Facebook en Instagram te circuleren. Die berichten bevatten één extra foto van een jongen in een ziekenhuisbed en een langere Engelstalige tekst, die begint met 'Dit is niet mijn verhaal. Dit is niet mijn kind. Dit is een gedeeld bericht van een moeder Portia Hoffman-Strang uit Pembroke, Ontario Canada.'

© Instagram

Met die gegevens vinden we het oudste bericht op sociale media waarin deze foto's worden gebruikt. Op 3 juni om 21u36 zou de Canadese vrouw Portia Hoffman-Strang onderstaand bericht online hebben geplaatst.

© Facebook

We nemen contact op met de vrouw, maar krijgen geen reactie. Haar bericht werd 2600 keer gedeeld en 205.000 mensen zagen het daardoor op hun tijdlijn passeren. Het bericht begint met de tekst 'update', wat doet vermoeden dat haar Facebookstatus later werd aangepast. We klikken op de drie puntjes rechtsboven het Facebookbericht en vervolgens op 'bewerkingsgeschiedenis bekijken'.

© Facebook

De versie van het Facebookbericht die nu online staat (met een langere tekst en drie foto's) blijkt te zijn aangepast op 5 juni om 14u35.

© Facebook

Het oorspronkelijke bericht bevatte niet de 'update' en slechts de twee foto's die we ook op Twitter vonden (een derde foto werd dus later toegevoegd). We vergelijken de oorspronkelijke tekst op Facebook (rechts) met die van het screenshot op Twitter (links).

© Twitter/Facebook

De elementen tussen haakjes in het Twitterbericht (gele kaders) vinden we niet terug in de oorspronkelijke tekst op Facebook. Het begin en het einde van het bericht op Facebook (rode kaders) vinden we dan weer niet terug in het Twitterbericht.

In het oorspronkelijke bericht lezen we onder andere: 'Ik schrijf en deel dit bericht niet om te zeggen dat dit het gevolg was van de vaccinatie, want dat weet ik zelfs niet. Alles wat ik weet is dat mijn zoon zich niet normaal gedraagt en dat is niet oké.' De persoon die de foto's als eerste online plaatste, zegt dus zelf niet te weten of wat haar zoon overkwam het gevolg is van de vaccinatie.

Het Twitterbericht is gebaseerd op de geüpdatete versie, want de elementen tussen haakjes vinden we wél terug in die versie van 5 juli (gele kaders).

© Twitter/Facebook

Ook bij de update van 5 juni blijft de outro dezelfde (rood kader). Daarin zegt de vrouw niet te weten of het vaccin de oorzaak was van wat er met haar zoon gebeurde. De intro werd wel aangepast (zie verder).

Op de foto waarop de jongen een vaccin krijgt, lezen we in de achtergrond onder andere 'Pembroke' en 'Pro Hockey'.

© Facebook

We vergelijken deze foto met beelden op sociale media van het vaccinatiecentrum van het Pembroke Regional Hospital. De stoelen (groene kaders), reclame op een boarding (gele kaders) en een afsluiting (rode kaders) komen overeen.

© Facebook

We kunnen dus aannemen dat de foto werd genomen op dezelfde locatie, meer bepaald het ijshockeystadion Pembroke Memorial Centre dat tijdelijk werd omgebouwd tot een vaccinatiecentrum. Dat lezen we onder andere in een artikel van de Pembroke Observer en zien we in een tweet van het Pembroke Regional Hospital.

The COVID-19 Vaccination Clinic Team at the Pembroke Memorial Centre were gearing up this morning to host another day of vaccinations and welcome 840 individuals registered for appointments today! pic.twitter.com/HnE12buSJV — Pembroke Regional Hospital (@PRHhospital) April 29, 2021

We nemen contact op met het Pembroke Regional Hospital. Perswoordvoerder Carolyn Levesque: 'De enige informatie die ik kan bevestigen is dat de vaccinatie plaatsvond in het vaccinatiecentrum in Pembroke Memorial Centre, dat wordt beheerd door het Pembroke Regional Hospital op vraag van Renfrew County and District Health Unit.' We nemen ook contact op met die overheidsinstantie, maar krijgen geen reactie. Mogelijk spelen daarbij privacyredenen mee.

We komen dus niet meer te weten over de medische context. De persoon die zich online uitgeeft voor de moeder van de jongen, schreef in haar Facebookbericht niet te weten of de ziekenhuisopname van haar zoon te wijten is aan de vaccinatie.

© Facebook

In de geüpdatete versie van haar post verwijst de Canadese vrouw in haar vernieuwde intro (paarse kader) naar Dr. Bryam Bridle. Hij is een Canadese immunoloog die al vaker valse informatie over de coronavaccins verspreidde, informatie die werd weerlegd door verschillende onafhankelijke factcheckorganisaties. Zo verspreidde Bridle de valse claim dat de spike-eiwitten in de vaccins toxisch zouden zijn. Dat klopt niet, zeggen verschillende experts. De Canadese vrouw deelt hierover in haar nieuwe intro ook een artikel van Children's Health Defense, de antivaccinatie-organisatie van Robert F. Kennedy Jr.

Conclusie De foto's en tekst bij de tweet '12-jarige klapt in elkaar na vaccinatie' blijken afkomstig van een Canadese vrouw. Zij stelt zelf niet te weten of de ziekenhuisopname van haar zoon het gevolg was van vaccinatie. Verdere medische gegevens kunnen we niet achterhalen. Er is dus geen bewijs dat er een verband is tussen de vaccinatie en de ziekenhuisopname. We beoordelen dit bericht daarom als eerder onwaar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

