Op Twitter en Facebook wordt gezegd dat de ceo van Disney onlangs zou zijn gearresteerd omdat hij betrokken zou zijn bij mensenhandel. Dat klopt niet. Het gaat om informatie die verscheen op een satirische website, die sommigen onterecht voor waar aannamen en deelden op sociale media. Wel zijn onlangs vier Disney-medewerkers opgepakt in een zaak van mensensmokkel.

Op 17 maart post een Nederlandstalige man onderstaande tweet (hier gearchiveerd), die 638 likes en 263 retweets oplevert. 'De ceo van Disney is gearresteerd en geen enkele melding in het nieuws!', schrijft de Twitteraar. De man op de foto die hij daaronder plaatst, is echter niet Bob Chapek, de ceo van Disney, maar wel Bob Iger, zo leert een zoekopdracht met Google Afbeeldingen. Iger was tot begin 2020 ceo en werd toen opgevolgd door de huidige ceo, Bob Chapek.

© Twitter

Ook op Facebook verschijnen heel wat berichten over de vermeende arrestatie van de Disney-ceo, onder meer op Engelstalige accounts. Nogal wat Facebookgebruikers posten daarbij een link naar een artikel over de arrestatie, dat is verschenen op de website Vancouver Times, en vragen zich af waarom dit nieuws geen hoofdpunt is in alle media.

© Facebook

Daar is een goede reden voor, zo blijkt: de ceo van Disney werd helemaal niet gearresteerd. De website Vancouver Times, die het artikel (hier gearchiveerd) over de vermeende arrestatie bracht, is een satirisch medium. Dat blijkt duidelijk uit de omschrijving in de 'About us' sectie op de site.

© Vancouver Times

Het artikel staat bovendien in de categorie 'satire'.

© Vancouver Times

We vinden geen enkele andere bron voor het verhaal. Hoewel het artikel fictie was, deelde een aantal mensen het op sociale media alsof het om echt nieuws ging, en zo vond het ook de weg naar Nederlandstalige accounts.

© Facebook

Het gebeurt wel vaker dat verzonnen verhalen die als satire zijn bedoeld, voor waar worden aangenomen en een eigen leven gaan leiden op sociale media. In maart vorig jaar deed het bericht de ronde dat Netflix alle 'christelijke films en series' van zijn platform zou verwijderen na klachten van moslims. Die onjuiste informatie vond haar oorsprong in een satirisch artikel dat in maart 2016 op de Britse website News Thump was verschenen. Knack schreef er een factcheck over.

Vier medewerkers opgepakt

Dat socialemediagebruikers het verhaal over de ceo van Disney geloofden, heeft mogelijk te maken met het feit dat het fictieve verhaal werd gebracht kort nadat er een echt nieuwsverhaal was gepubliceerd over de betrokkenheid van Disneymedewerkers bij criminele activiteiten. Eerder die dag (17 maart) had CBS News geschreven dat 108 mensen, onder wie vier Disney-medewerkers en een gepensioneerde rechter, gearresteerd waren in in een zaak van mensenhandel in Florida.

De Disney-personeelsleden die daarbij werden opgepakt, werkten in de IT-afdeling of in een van de zwembaden of restaurants van Disney. Het gaat dus niet om hooggeplaatste medewerkers van het bedrijf. Disney heeft het nieuws over de arrestaties bevestigd aan The Independent. Over ceo Chapek heeft Disney geen verklaringen gedaan.

Ook Snopes, Lead Stories en dpa schreven al factchecks over dit verzonnen verhaal.

Conclusie Op sociale media wordt gezegd dat de ceo van Disney onlangs zou zijn gearresteerd omdat hij betrokken zou zijn bij mensenhandel. Dat klopt niet. Het gaat om een verzonnen verhaal dat verscheen op een satirische website, dat sommigen onterecht voor waar aannamen en deelden alsof het om echt nieuws ging. Wel zijn onlangs vier Disney-medewerkers opgepakt in een zaak van mensensmokkel. We beoordelen de claim als onwaar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 23 maart 2022.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 17 maart post een Nederlandstalige man onderstaande tweet (hier gearchiveerd), die 638 likes en 263 retweets oplevert. 'De ceo van Disney is gearresteerd en geen enkele melding in het nieuws!', schrijft de Twitteraar. De man op de foto die hij daaronder plaatst, is echter niet Bob Chapek, de ceo van Disney, maar wel Bob Iger, zo leert een zoekopdracht met Google Afbeeldingen. Iger was tot begin 2020 ceo en werd toen opgevolgd door de huidige ceo, Bob Chapek.Ook op Facebook verschijnen heel wat berichten over de vermeende arrestatie van de Disney-ceo, onder meer op Engelstalige accounts. Nogal wat Facebookgebruikers posten daarbij een link naar een artikel over de arrestatie, dat is verschenen op de website Vancouver Times, en vragen zich af waarom dit nieuws geen hoofdpunt is in alle media.Daar is een goede reden voor, zo blijkt: de ceo van Disney werd helemaal niet gearresteerd. De website Vancouver Times, die het artikel (hier gearchiveerd) over de vermeende arrestatie bracht, is een satirisch medium. Dat blijkt duidelijk uit de omschrijving in de 'About us' sectie op de site.Het artikel staat bovendien in de categorie 'satire'.We vinden geen enkele andere bron voor het verhaal. Hoewel het artikel fictie was, deelde een aantal mensen het op sociale media alsof het om echt nieuws ging, en zo vond het ook de weg naar Nederlandstalige accounts.Het gebeurt wel vaker dat verzonnen verhalen die als satire zijn bedoeld, voor waar worden aangenomen en een eigen leven gaan leiden op sociale media. In maart vorig jaar deed het bericht de ronde dat Netflix alle 'christelijke films en series' van zijn platform zou verwijderen na klachten van moslims. Die onjuiste informatie vond haar oorsprong in een satirisch artikel dat in maart 2016 op de Britse website News Thump was verschenen. Knack schreef er een factcheck over.Vier medewerkers opgepaktDat socialemediagebruikers het verhaal over de ceo van Disney geloofden, heeft mogelijk te maken met het feit dat het fictieve verhaal werd gebracht kort nadat er een echt nieuwsverhaal was gepubliceerd over de betrokkenheid van Disneymedewerkers bij criminele activiteiten. Eerder die dag (17 maart) had CBS News geschreven dat 108 mensen, onder wie vier Disney-medewerkers en een gepensioneerde rechter, gearresteerd waren in in een zaak van mensenhandel in Florida. De Disney-personeelsleden die daarbij werden opgepakt, werkten in de IT-afdeling of in een van de zwembaden of restaurants van Disney. Het gaat dus niet om hooggeplaatste medewerkers van het bedrijf. Disney heeft het nieuws over de arrestaties bevestigd aan The Independent. Over ceo Chapek heeft Disney geen verklaringen gedaan. Ook Snopes, Lead Stories en dpa schreven al factchecks over dit verzonnen verhaal.