Volgens posts op sociale media zou de populaire streamingdienst Netflix alle 'christelijke films' tegen 31 maart van zijn platform verwijderen. Dat klopt niet. De oorsprong van het gerucht is een artikel dat in maart 2016 op een satirische website verscheen.

Op 22 maart post een Nederlandse man met meer dan 4000 volgens onderstaand bericht op zijn Facebookpagina. Het wordt 35 keer gedeeld en 6800 mensen zien het op hun tijdlijn passeren.

© Facebook

'Boom', schrijft de man als bijschrift bij een TikTok-filmpje waarin wordt gezegd dat Netflix tegen 31 maart 'alle christelijke films' van zijn platform zou verwijderen. Er worden enkele voorbeelden van 'christelijke films' gegeven, zoals 'The Gospel of Luke' of 'The Gospel of Matthew'.

Heel wat mensen reageren verontwaardigd op de post. Sommigen zien hierin het bewijs van een antichristelijk complot.

© Facebook

Anderen denken dat Netflix gewoon zijn assortiment vernieuwt.

© Facebook

Nog anderen geloven het niet.

© Facebook

Factchecks

Wat is er aan de hand? Een Google-search brengt ons bij een aantal Amerikaanse factchecks over het thema. Dezelfde claim blijkt ook veelvuldig te circuleren bij Amerikaanse socialemediagebruikers. Wat er precies wordt bedoeld met 'christelijke films', wordt in geen enkele van die posts uitgelegd.

Wanneer we als Netflix-abonnee de zoekterm 'christian' intikken, krijgen we een aantal titels te zien die met religie te maken hebben, waaronder 'The Blind Christ' en 'The Two Popes'.

Met 'A Week Away' heeft Netflix onlangs nog zelf een film geproduceerd over een christelijk zomerkamp voor tieners. De musical vertelt het verhaal van een getroebleerde tiener die problemen heeft met het gerecht en als alternatief voor de jeugdgevangenis een christelijk zomerkamp mag bijwonen, waar hij zijn leven weer op de rails krijgt. Die film is sinds 26 maart te zien op Netflix, ook in België.

Een Netflix-woordvoerder heeft in maart 2021 aan de Amerikaanse factcheckers van Reuters en USA Today bevestigd dat de streamingdienst geen christelijke titels van zijn platform heeft verwijderd, en ook geen plannen heeft om dat te doen. Dat bevestigt ook Anoek Eckhardt, woordvoerder Netflix Noord-Europa, aan Knack.

'The Gospel of Matthew', 'The Gospel of Mark', 'The Gospel of Luke' en 'The Gospel of John', filmtitels die worden genoemd in het TikTok-filmpje dat de Nederlandse Facebookgebruiker deelde, kunnen we via ons Netflix-abonnement op 1 april niet meer bekijken. Netflix-woordvoerster Anoek Eckhardt kan niet op specifieke titels ingaan. Wel is het zo dat de rechten op door Netflix aangekochte films of reeksen altijd beperkt zijn in de tijd, waardoor ze op een bepaald moment automatisch uit de catalogus verdwijnen.

Satire

Waar komen bovenstaande Facebookberichten dan vandaan? De claim dat Netflix zich van christelijke films en series zou willen ontdoen, blijkt afkomstig van een satirisch artikel dat op 29 maart 2016 op de Britse website News Thump is verschenen. Volgens dat artikel zou Netflix 'alle christelijke content' van zijn platform verwijderen na 'een recordaantal klachten van moslims'.

Wie het artikel leest, begrijpt al snel dat het gaat om een vorm van satire: de klacht zou zijn neergeschreven op een achttiende-eeuws halal geitenvel, de klagers beweren dat ze het al erg genoeg vinden dat ze moeten betalen voor onzin die ze ook gratis kunnen downloaden, en zeggen dat ze als groep met drie leden kunnen spreken voor de hele moslimbevolking.

Dat het om satire gaat, blijkt ook duidelijk uit de informatie die News Thump zelf meegeeft. Links bovenaan lezen we "UK Spoof News and Satire" en in een tekst waarin de makers de bedoeling van de site uitleggen staat onomwonden dat het de bedoeling is om 'iedereen belachelijk te maken'.

CONCLUSIE Dat Netflix alle christelijke films van zijn platform zou verwijderen, zoals Facebookberichten zeggen, klopt niet. 'Christelijke' films zijn nog altijd beschikbaar bij de streamingdienst, al zijn de titels die in bepaalde berichten worden genoemd inderdaad van het streamingplatform verdwenen. Netflix heeft zelf ook bevestigd dat het niet al zijn christelijke content verwijdert. De claim vindt zijn oorsprong in een bericht op een satirische website uit 2016. We beoordelen het bericht daarom als onwaar.

BRONNEN Facebook (22 maart 2021, gearchiveerd) Reuters (23 maart 2021) USA Today News Thump (29 maart 2016) Mailverkeer met Anoek Eckhardt op 1 april 2021 Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 1 april 2021.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 22 maart post een Nederlandse man met meer dan 4000 volgens onderstaand bericht op zijn Facebookpagina. Het wordt 35 keer gedeeld en 6800 mensen zien het op hun tijdlijn passeren.'Boom', schrijft de man als bijschrift bij een TikTok-filmpje waarin wordt gezegd dat Netflix tegen 31 maart 'alle christelijke films' van zijn platform zou verwijderen. Er worden enkele voorbeelden van 'christelijke films' gegeven, zoals 'The Gospel of Luke' of 'The Gospel of Matthew'. Heel wat mensen reageren verontwaardigd op de post. Sommigen zien hierin het bewijs van een antichristelijk complot.Anderen denken dat Netflix gewoon zijn assortiment vernieuwt.FactchecksWat is er aan de hand? Een Google-search brengt ons bij een aantal Amerikaanse factchecks over het thema. Dezelfde claim blijkt ook veelvuldig te circuleren bij Amerikaanse socialemediagebruikers. Wat er precies wordt bedoeld met 'christelijke films', wordt in geen enkele van die posts uitgelegd. Wanneer we als Netflix-abonnee de zoekterm 'christian' intikken, krijgen we een aantal titels te zien die met religie te maken hebben, waaronder 'The Blind Christ' en 'The Two Popes'. Met 'A Week Away' heeft Netflix onlangs nog zelf een film geproduceerd over een christelijk zomerkamp voor tieners. De musical vertelt het verhaal van een getroebleerde tiener die problemen heeft met het gerecht en als alternatief voor de jeugdgevangenis een christelijk zomerkamp mag bijwonen, waar hij zijn leven weer op de rails krijgt. Die film is sinds 26 maart te zien op Netflix, ook in België. Een Netflix-woordvoerder heeft in maart 2021 aan de Amerikaanse factcheckers van Reuters en USA Today bevestigd dat de streamingdienst geen christelijke titels van zijn platform heeft verwijderd, en ook geen plannen heeft om dat te doen. Dat bevestigt ook Anoek Eckhardt, woordvoerder Netflix Noord-Europa, aan Knack.'The Gospel of Matthew', 'The Gospel of Mark', 'The Gospel of Luke' en 'The Gospel of John', filmtitels die worden genoemd in het TikTok-filmpje dat de Nederlandse Facebookgebruiker deelde, kunnen we via ons Netflix-abonnement op 1 april niet meer bekijken. Netflix-woordvoerster Anoek Eckhardt kan niet op specifieke titels ingaan. Wel is het zo dat de rechten op door Netflix aangekochte films of reeksen altijd beperkt zijn in de tijd, waardoor ze op een bepaald moment automatisch uit de catalogus verdwijnen.SatireWaar komen bovenstaande Facebookberichten dan vandaan? De claim dat Netflix zich van christelijke films en series zou willen ontdoen, blijkt afkomstig van een satirisch artikel dat op 29 maart 2016 op de Britse website News Thump is verschenen. Volgens dat artikel zou Netflix 'alle christelijke content' van zijn platform verwijderen na 'een recordaantal klachten van moslims'.Wie het artikel leest, begrijpt al snel dat het gaat om een vorm van satire: de klacht zou zijn neergeschreven op een achttiende-eeuws halal geitenvel, de klagers beweren dat ze het al erg genoeg vinden dat ze moeten betalen voor onzin die ze ook gratis kunnen downloaden, en zeggen dat ze als groep met drie leden kunnen spreken voor de hele moslimbevolking.Dat het om satire gaat, blijkt ook duidelijk uit de informatie die News Thump zelf meegeeft. Links bovenaan lezen we "UK Spoof News and Satire" en in een tekst waarin de makers de bedoeling van de site uitleggen staat onomwonden dat het de bedoeling is om 'iedereen belachelijk te maken'.