Op sociale media circuleert een foto van een half gezonken auto in een ondergelopen straat. Op de achterruit lijkt een sticker te hangen met daarop de woorden 'Fuck you Greta', een verwijzing naar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Het beeld blijkt gefotoshopt: de 'sticker' werd achteraf pas toegevoegd.

Op 16 juli post een man foto op Facebook. We zien een gezonken auto in een ondergelopen straat. Op de achterruit hangt een sticker waarop 'Fuck you Greta' staat. In 2 dagen tijd hebben 9700 mensen het bericht gezien.

'Geen idee van wie de foto is, maar zo geniaal!', schrijft de man. Eronder lezen we: '*update* Blijkbaar een hoax, maar never mind. Nog steeds geniaal.'

De sticker doet vermoeden dat het de auto is van iemand die geen fan is van klimaatactiviste Greta Thunberg. De 18-jarige Zweedse is het boegbeeld van de klimaatjongeren die ook in België betogingen organiseerden en scholieren aanzetten tot spijbelen om aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde.

De foto wordt in verschillende landen gedeeld op sociale media, niet alleen op Facebook, maar ook op Twitter. Zoals de Vlaamse man in de Facebookpost aangeeft, blijkt het inderdaad te gaan om een hoax. De originele foto (zonder de anti-Thunberg-sticker) werd gemaakt in Beyenburg, een stadsdeel van Wuppertal, en werd op 16 juli 2021 gepubliceerd in het Duitse dagblad Bild, bij een artikel over de zware overstromingen in Duitsland. De 'sticker' werd dus achteraf toegevoegd.

Conclusie Op Facebook deelt een man een foto van een half gezonken auto in een ondergelopen straat. Op de achterruit hangt een sticker met daarop de woorden 'Fuck you Greta'. De foto is een hoax, volgens de man die hem postte. Dat klopt: het beeld verscheen eerst in het Duitse dagblad Bild, zonder de 'sticker', die dus achteraf werd toegevoegd. De foto is dus onwaar, het Facebookbericht beoordelen we daarom als waar.

