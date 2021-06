De Nederlandse Instagrampagina Foute Boel NL verspreidt een clip waarin klimaatactiviste Greta Thunberg zou ontkennen dat er een klimaatcrisis aan de gang is. Dat klopt niet.Het gaat om een gemanipuleerde video, waarin cruciale zinnen van Thunberg werden weggeknipt.

De Facebookpagina 'Foute Boel' publiceert op 26 juni een clip waarin de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg wordt geïnterviewd. 'Foute Boel' heeft 11.000 volgers, de clip met Thunberg wordt meer dan 10.000 keer gezien.

Instagram

Ook op Twitter en Facebook doet het interview de ronde.

Facebook

Twitter

In de clip zien we een interview van nieuwsanker Mehdi Hasan met de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg op de Amerikaanse zender MSNBC. Hasan stelt Thunberg de vraag wat ze 'hem' zou zien willen ondernemen op vlak van klimaatbeleid. Over wie het precies gaat, komen we in het fragment niet te weten.

We horen Thunberg antwoorden dat ze niets zou eisen, aangezien dat ondemocratisch zou zijn en democratie 'het belangrijkste is wat we hebben'. Daarop gaat ze verder dat ze 'hem' zou vragen om de situatie uit te leggen zoals die is: 'Aangezien de klimaatcrisis niet bestaat, hoe kunnen we verwachten van mensen dat ze klimaatactie willen?'. Die laatste uitspraak wordt daarna verschillende malen herhaald. Op het einde van de clip zien we een afbeelding van Thunberg met een Pinokkioneus. Tussen de uitspraak over democratie en de ontkenning van de klimaatcrisis zien we dat het beeld in de clip verspringt, waarbij Thunberg's hoofd plots naar rechts gebogen is. We vermoeden daardoor dat het om een gemanipuleerde video gaat.

Op YouTube gaan we op zoek naar de originele clip. In het zoekvenster tikken we 'Medhi Hasan Greta Thunberg interview' in. Het interview werd gepost op 8 maart 2021 en duurt zes minuten. In het gesprek vraagt Hasan naar Thunbergs mening over het klimaatbeleid van de Amerikaanse president Joe Biden.

Het fragment dat sterke gelijkenissen vertoont met de clip van Foute Boel, begint op 1:55 en duurt tot 3:06. Tussen de opmerking van Thunberg over democratie en haar zogezegde ontkenning van de klimaatcrisis zijn verschillende zinnen weggeknipt. In die zinnen roept Thunberg wereldleiders op om het publieke bewustzijn over de ernst van de klimaatcrisis te vergroten.'Ik spreek vaak met wereldleiders die me zeggen dat ze niets kunnen ondernemen omdat ze geen steun hebben van hun kiezers. Maar hoe kun je steun en druk van je kiezers verwachten als je de crisis niet als een crisis behandelt?'

Hasan reageert op de hetze en deelt via Twitter een factcheck van de Amerikaanse factcheckingwebsite Politifact.

Twitter

Volgens de factcheck van Politifact werd de clip voor het eerst gedeeld op het Instagramprofiel 'Republican Party News', waar de clip 198.000 keer werd bekeken. De pagina heeft geen officiële banden met de Republikeinse partij.

Instagram

Conclusie Online circuleert er een clip waarin Greta Thunberg stelt dat de klimaatcrisis niet echt is. Dat klopt niet. Het gaat om een gemanipuleerd fragment van een bestaand interview waarin enkele zinnen werden weggeknipt.

