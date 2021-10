In een videofragment dat op sociale media wordt gedeeld, beschuldigt de Australische mijnbouwmagnaat en politicus Clive Palmer de deelstaatpremier van New South Wales ervan dat ze zich laat omkopen door de farma-industrie. Daarvoor draagt hij geen enkel bewijs aan, en het is ook niet de reden voor haar recente ontslag.

Op 4 oktober post een Nederlandse vrouw onderstaand bericht op haar Facebookpagina.

© Facebook

'Premier New South Wales neemt ontslag in verband met omkoping. Tientallen miljoenen dollars!', schrijft de vrouw. 'Australische miljardair en mijnbouwmagnaat Clive Palmer beweert dat de premier van New South Wales, Gladys Berejiklian, wordt gecontroleerd door farmaceutische lobbyisten', vervolgt ze.

Onder de tekst plaatst de vrouw een videofragment van iets meer dan 2 minuten, dat afkomstig lijkt van een persconferentie. Daarin zien we Clive Palmer aan het woord, een Australische miljardair, mijnbouwmagnaat en voormalig parlementslid voor de nationalistische United Australia Party. Op YouTube vinden we de beelden terug van die persconferentie, die Palmer op 14 september 2021 gaf. Vanaf 08:13 herkennen we het fragment uit de Facebookpost.

Palmer vertelt in het korte fragment onder meer dat de premier van New South Wales, Gladys Berejiklian (Liberal Party), gedirigeerd wordt door 'een lobbyist in Sidney die van bedrijven als Pfizer en AstraZeneca tientallen miljoenen dollars betaald krijgt om de dubbele vaccinatie te pushen'. Palmer zegt zich voor deze informatie te baseren op 'persoonlijke kennis', maar bewijs voor zijn uitspraak levert hij niet. Dat blijkt ook uit een factcheck van Reuters.

Palmer toont zich al langer een tegenstander van het Australische coronabeleid en heeft eerder al misinformatie verspreid over de coronavaccins, zoals blijkt uit factchecks van onder meer ABC News, APO en News FR.24.

Het bericht van de Nederlandse vrouw heeft een beperkt bereik, maar soortgelijke berichten worden ook op andere accounts en platformen gedeeld. Zo circuleert het korte videofragment van Clive Palmer ook op Instagram, waar het wordt gevolgd door de aankondiging "twee weken later", waarna een videofragment volgt waarin Berejiklian aankondigt dat ze ontslag neemt. Dat gebeurde op 1 oktober 2021.

© Instagram

Op Twitter vinden we dezelfde videomontage terug.

© Twitter

Het ontslag van Berejiklian had echter niets te maken met mogelijke omkoping door de farma-industrie, zoals we in een eerdere Knack-factcheck al uitlegden. Ze nam weliswaar ontslag omdat er een corruptieonderzoek naar haar loopt, maar dat gaat over verdachte subsidies die werden uitbetaald tussen 2012 en 2018.

Conclusie In een videofragment dat op sociale media wordt gedeeld, beschuldigt de Australische mijnbouwindustrieel Clive Palmer deelstaatpremier Gladys Berejiklian van New South Wales ervan dat ze zich zou laten omkopen door Pfizer en AstraZeneca. Daarvoor draagt hij geen enkel bewijs aan. Dat Berejiklian ontslag zou hebben genomen vanwege een onderzoek naar omkoping door de farma-industrie, zoals het bijschrift bij de video stelt, klopt niet. We beoordelen het Facebookbericht daarom als onwaar.

