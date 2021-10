De premier van de Australische deelstaat New South Wales, Gladys Berejiklian, nam onlangs ontslag. Volgens socialemediaberichten deed ze dat omdat er een corruptieonderzoek zou lopen naar geld dat ze zou hebben gekregen van de farma-industrie om de coronavaccins te "pushen". Dat klopt niet. Er loopt wel een corruptieonderzoek naar Berejiklian, maar dat heeft niets te maken met de farma-industrie of de coronavaccins.

Op 3 oktober plaatst een man onderstaand bericht in de Facebookgroep 'Slecht volk', die 2400 leden telt en zich een 'virtueel volkscafé' noemt.

'Australische New South Wales-premier Gladys Berejiklian neemt ontslag onder corruptieonderzoek en beschuldigingen over het ontvangen van miljoenen dollars om de vaccins van grote farma's te pushen,' staat te lezen in een foto die de man deelt. In zijn bijschrift zegt hij dat 'onze gazetten', VRT en VTM hierover zwijgen.

Soortgelijke berichten worden ook op andere accounts gedeeld. Ook op Twitter doet het bericht de ronde, net als op Facebook tot ver buiten de Australische landsgrenzen.

Wat is er aan de hand?

Gladys Berejiklian, de eerste minister van de Australische deelstaat New South Wales, nam op 1 oktober 2021 inderdaad ontslag nadat er een corruptieonderzoek naar haar werd geopend. Dat kondigde ze ook aan op haar Facebookpagina.

Volgens berichten op sociale media, die over de hele wereld worden gedeeld, zou dat onderzoek gaan over mogelijke omkoping door de farma-industrie. Berejiklian zou miljoenen dollars hebben ontvangen van farmabedrijven Pfizer en AstraZeneca om de coronavaccins te "pushen".

Daarvoor bestaat echter geen enkel bewijs, zo bleek al uit factchecks van Full Fact, Reuters, Check your Fact en dpa. Het onderzoek gaat over verdachte subsidies die werden uitbetaald tussen 2012 en 2018, dus lang voor de coronapandemie. Over 'miljoenen belastinggeld die aan het electoraat van haar minnaar, een parlementslid, werden gegeven toen zij penningmeester was', meldt de Australische krant The Times.

Berejiklian wordt ervan beschuldigd tussen 2012 en 2018 subsidies te hebben toegekend aan organisaties in het district van parlementslid Daryl Maguire, met wie ze van 2015 en 2020 een geheime relatie had. Het onderzoek, dat wordt geleid door het Independent Commission Against Corruption (ICAC), zal onder meer nagaan of er een conflict bestond tussen het algemeen belang en de privébelangen van de premier. In totaal zou het gaan om 5,5 miljoen Australische dollar (3,5 miljoen euro).

Dat 'onze gazetten' over dit nieuwsfeit zouden 'zwijgen', zoals de auteur van het Facebookbericht schrijft, klopt niet. Berichtgeving op VTM en VRT erover vinden we niet meteen terug, maar bijvoorbeeld Het Nieuwsblad publiceerde een artikel over het ontslag van Berejiklian.

Conclusie Gladys Berejiklian, de premier van de Australische deelstaat New South Wales, nam onlangs ontslag. Volgens berichten op sociale media omdat er een corruptieonderzoek is geopend naar geld dat ze zou hebben gekregen van de farma-industrie om de coronavaccins te "pushen". Maar dat klopt niet. Er loopt wel degelijk een corruptieonderzoek naar Berejiklian, maar dat gaat over verdachte subsidies uitbetaald tussen 2012 en 2018. We beoordelen het Facebookbericht daarom als onwaar.

