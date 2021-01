Volgens Facebookberichten zou het tijdschrift Libelle op zijn kalender voor 2021 de katholieke feestdagen hebben geschrapt en wél de islamitische feesten hebben vermeld. Dat klopt niet. De traditionele feestdagen staan op de vaste Libelle-kalender, terwijl de Facebookberichten enkel een bijlage met extra feest- en themadagen tonen.

Op maandagavond 18 januari post voorzitter van Vlaams Belang Tom Van Grieken onderstaand bericht op zijn Facebookpagina.

Het tijdschrift Libelle zou, volgens Van Grieken, op zijn kalender voor 2021 de Ramadan en het Suikerfeest hebben aangekondigd, terwijl Pasen en Kerstmis niet op die kalender zouden staan. 'We moeten STOPPEN met die weg-met-ons-mentaliteit', maakt Van Grieken zich boos.

Maar wat Van Grieken schrijft, klopt niet. Pasen en Kerstmis staan wel degelijk op de vaste Libelle-kalender, terwijl in het filmpje bij de post van Van Grieken enkel een bijlage bij de kalender te zien is. 'Het filmpje was misleidend', zegt Libelle-hoofdredactrice Karen Hellemans aan de telefoon. 'De post toonde een exemplaar van het bewuste Libelle-nummer waar de kalender niet meer in zat. Je kreeg enkel de aanvullende pagina's met extra themadagen te zien. '

De kalender, die bij Libelle een jarenlange en succesvolle traditie is, zat bij het nummer van 17 december. 'Zoals ieder jaar staan op die kalender de klassieke feestdagen, de wettelijke feestdagen en de schoolvakanties', zegt Hellemans. 'Ieder jaar krijgen we suggesties van onze lezeressen: of ook de Dag van de Vrijwilliger op de kalender kan, of Wereldkankerdag, of Secretaressedag, of het Suikerfeest? We drukken die extra dagen liever niet allemaal op die kalender, omdat we weten dat onze lezeressen graag ook hun eigen plannen erop noteren. Daarom voegden we dit jaar een soort themakalender als bijlage toe, met daarop een selectie van mogelijk interessante andere dagen, die onze lezeressen zelf kunnen toevoegen op hun kalender.'

Boze mails

'Het is ondertussen meer dan een maand geleden dat die kalender en die bijlage verschenen zijn,' zegt Hellemans. 'Tot maandagavond was er geen reactie op gekomen. Nadat Van Grieken zijn post online had gezet, begonnen wij boze mails binnen te krijgen, duidelijk van mensen die de kalender niet hadden gezien.'

Nochtans hadden volgens Hellemans nogal wat Libelle-lezeressen op de Facebookpost van Van Grieken gereageerd en uitgelegd hoe de vork aan de steel zat. Dinsdagmiddag bleek dat Van Grieken zijn post in alle stilte had verwijderd, zonder enige commentaar of rechtzetting. Ondertussen hadden 250.000 Facebookgebruikers zijn bericht gezien, terwijl die waarschijnlijk niet hebben opgemerkt dat hij het geruisloos offline haalde.

Bovendien hadden anderen de onjuiste informatie ondertussen al overgenomen. Zo bereikten onderstaande Facebookposts, die nog steeds online staan, nog eens respectievelijk 10.300 en 7700 mensen.

Ook op Twitter ging de foute informatie een eigen leven leiden. De claim circuleert er nog volop, ook al heeft Libelle zelf al met rechtzettingen gereageerd op bepaalde tweets. Knack-collega Rien Emmery - @ArbiterOfTweets - wijdde er een draadje aan.

Online

De juiste informatie over de kalender is nochtans makkelijk terug te vinden op de website van Libelle, waar de bijlage ook gedownload kan worden. De klassieke feestdagen werden in de papieren bijlage niet hernomen, aangezien die al op de uitneembare kalender gedrukt staan. 'Maar in de online versie van de bijlage hebben we ondertussen de traditionele feestdagen toegevoegd', zegt Hellemans. 'Kwestie van mogelijke verwarring met de eigenlijke kalender te vermijden.'

CONCLUSIE Volgens berichten op sociale media zou het tijdschrift Libelle op zijn kalender voor 2021 de katholieke feestdagen hebben geschrapt en wél de islamitische feesten hebben vermeld. Dat klopt niet. De traditionele feestdagen staan op de vaste Libelle-kalender, terwijl de berichten enkel een bijlage met extra feest- en themadagen tonen. We beoordelen het Facebookbericht daarom als onwaar.

