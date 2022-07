Factcheck: nee, fastfoodketen KFC maakt geen reclame die ‘kippetjes uit Oekraïne’ verwelkomt

Op sociale media wordt een vermeende advertentie van restaurantketen KFC gedeeld waarin vrouwelijke vluchtelingen uit Oekraïne welkom worden geheten als ‘chicks’. Dat klopt niet. Het gaat om een internetgrap op basis van beeldmanipulatie.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 5 juni deelt iemand in de Telegramgroep ‘Vrede met Rusland’ een Engelstalig bericht met de volgende tekst: ‘Chicks from Ukraine are very welcome to Germany.’ Op de afbeeldingen zien we Engelstalige advertenties met die tekst en daarnaast de logo’s van Kentucky Fried Chicken (KFC) en hotelboekingsdienst Booking.com. De foto’s lijken te zijn genomen in Duitsland. De post werd meer dan 18.000 keer bekeken.

Wanneer we in Facebook zoeken met de woorden ‘kfc chicks from ukraine’ vinden we veel meer berichten terug met de opmerkelijke foto’s.

Een van de foto’s werd ook gedeeld door de vertegenwoordiger van Rusland bij de Verenigde Naties, Dmitry Polyanskiy. Hij beweerde dat het ‘een zicht is op de luchthaven van München’ en dat dit ‘zeer illustratief is voor de echte houding jegens Oekraïners in Europa!’

A view of Munich airport. Very illustrative of real attitude towards Ukrainians in Europe! 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/ABzow5SxFE — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) June 4, 2022

Zien we hier echte advertenties? Maakten deze grote bedrijven daadwerkelijk een woordspeling met kippetjes en vrouwelijke vluchtelingen?

De erkende Oekraïense factcheckers van Stop Fake onderzochten de beelden. Via de beeldanalysetool FotoForensics achterhaalden ze dat het beeld werd gemanipuleerd op de plek waar de advertenties zich bevinden.

Ook de afbeelding die Polyanskiy deelde, toont een duidelijke indicatie van beeldmanipulatie.

Het gaat dus om bewerkte beelden die wellicht geen echte advertenties tonen. Bovendien lieten de officiële Twitteraccounts van Booking.com en KFC weten niets met de advertenties te maken te hebben. Bij Booking.com klinkt het dat: ‘deze beelden zijn gephotoshopt, en getuigen van zeer slechte smaak. Deze advertenties bestaan niet in dit station. Noch Booking.com noch KFC heeft iets te maken met de beelden die getoond worden.’

Hi Teh_Killa, thanks for flagging this. These images are photoshopped, and created in very bad taste. These ads do not exist at this station. Neither https://t.co/0WK3GNLnVf nor KFC has anything to do with the images which are shown. — Booking.com (@bookingcom) June 4, 2022

KFC Duitsland reageerde stellig: ‘Dit is een nepcampagne die illegaal gebruik maakt van het KFC-logo. Deze aanstootgevende campagne is niet door KFC gemaakt. Wij bieden onze excuses aan voor het aanstootgevende karakter en zijn bezig om de stappen te bepalen tegen het misbruik van het KFC-merk.’

This is a fake campaign that uses the KFC logo illegally. This offensive campaign was not created by KFC. We apologise for the offensive nature and are working to determine the next steps for the misuse of the KFC brand. — KFC Deutschland (@KFCDeutschland) June 4, 2022

De juiste oorsprong van de gemanipuleerde beelden werd niet achterhaald, maar alles wijst erop dat het om een internetgrap gaat. Kirgizische factcheckers vonden de oudste versie terug op een anoniem Twitteraccount dat de foto’s online plaatste op 31 mei 2022. Die persoon verwees op zijn beurt weer naar een niet nader gespecificeerd Telegramkanaal.

Conclusie Op sociale media circuleren foto’s van advertenties die ‘Oekraïense kippetjes welkom heten in Duitsland’ en daarmee alluderen op de Oekraïense vrouwen die het oorlogsgeweld in hun land ontvluchten. De foto’s blijken gemanipuleerd. Fastfoodketen KFC en reiswebsite Booking.com, van wie de logo’s op de affiche staan, ontkennen bovendien iets met de beelden of de advertenties te maken te hebben. Wellicht gaat het om een internetgrap. Zonder die context zijn de beelden misleidend en beoordelen we ze als onwaar.