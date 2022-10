Factcheck: nee, Brits vaccinatiecentrum werd niet gesloten door een groep politieagenten

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Volgens de Nederlandse website 9 for News heeft een groep politieagenten en ex-soldaten een covidvaccinatiecentrum in het Engelse Bristol gesloten. Dat klopt niet helemaal. Het vaccinatiecentrum sloot enkele uren zijn deuren maar nam zelf dat besluit om de veiligheid te garanderen tijdens een protestactie tegen vaccinatie.

Op 2 oktober publiceert de Nederlandse website 9 for News een artikel met als titel: ‘Een groep politieagenten en ex-militairen heeft een vaccinatiecentrum van de University of the West of England in het Engelse Bristol gesloten.’ 9 for News staat op de lijst van ‘valse nieuwssites’ van De Hoax-Wijzer.

In het artikel lezen we het volgende: ‘De groep overhandigde aan de politie een lijst met vergrijpen waar de medewerkers van het vaccinatiecentrum zich schuldig aan zouden hebben gemaakt, waaronder wangedrag in openbaar ambt, het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel en doodslag door grove nalatigheid.’

Geen uniformen

Bij het artikel hoort een video van 4:22 minuten, waarin een man gekleed in militaire kledij vertelt dat hij, samen met ‘een groep van toegewijde personen’ naar het vaccinatiecentrum van de University of the West of England in het Engelse Bristol is gekomen en dat ze het centrum hebben gesloten. Hij wijst daarbij naar acht mensen die achter hem te zien zijn. Ze dragen strakke pakken maar geen politie- of legeruniformen.

De man vertelt dat de politie in groten getale was uitgerukt en in eerste instantie dacht dat de groep knettergek was. ‘We hebben het onweerlegbaar bewijs aan de politie gegeven dat de covidvaccins schade hebben aangericht’, gaat hij verder. ‘We hebben het hier over bewijzen geleverd door gerenommeerde experts.’ Volgens de man blijft het vaccinatiecentrum voorlopig gesloten. Hij roept op om de video zoveel mogelijk te verspreiden en maant anderen aan om zijn voorbeeld te volgen en vaccinatiecentra te sluiten, zo snel mogelijk. ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn allemaal voorgelogen. We zijn allemaal misleid’, klinkt het, en ook nog: ‘Als de politie niet in staat is om haar wettelijke plicht te vervullen, dan hebben mensen het recht om die macht terug te nemen.’

Het verhaal doet ook de ronde op sociale media, onder meer op Facebook, Instagram en Twitter (hier en hier), maar het klopt niet helemaal, zo achterhaalden de Britse factcheckers van Reuters, die er op 5 oktober een factcheck over publiceerden.

Wat is er precies gebeurd?

Een woordvoerder van het covid-19-vaccinatieprogramma van de National Health Service Bristol, North Somerset and South Gloucestershire (NHS BNSSG) liet via e-mail aan de factcheckers van Reuters weten dat het vaccinatiecentrum enkel gesloten was op 1 oktober, vanwege een betoging, en dat het op 4 oktober zoals gepland heropend was. NHS BNSSG kondigde de tijdelijke sluiting op zaterdag ook aan op Twitter. Over de demonstratie verscheen een artikel in de lokale pers, met daarin een link naar beelden van de actie van de antivaccinatie-activisten.

‘We betreuren dat we op zaterdag het vaccinatiecentrum van de UWE Bristol moesten sluiten als gevolg van een betoging door antivaccinatiedemonstranten’, verklaarde de woordvoerder nog, die eraan toevoegde dat personeel en patiënten het centrum veilig hadden kunnen verlaten en dat ze de politie en het veiligheidspersoneel dankbaar waren voor hun steun.

Een gearchiveerde versie van een webpagina van de NHS BNSSG met daarop de data, openingsuren en locaties van de vaccinatiecentra in de regio bevestigt de tijdelijke sluiting, en toont aan dat op 4 oktober alweer vaccinaties gepland waren.

Misleidend

Een woordvoerder van de Avon and Somerset Police schreef in een e-mail aan Reuters het volgende: ‘Agenten werden opgeroepen om naar het NHS Vaccination Centre op de campus in Bristol te komen op zaterdag 1 oktober om 10:40, nadat er melding was gemaakt van een protestactie met ongeveer 12 mensen. Politieagenten gingen ter plaatse om vreedzaam protest mogelijk te maken en om de veiligheid te garanderen van alle betrokken partijen. Ze deden dat in nauwe samenwerking met het veiligheidsteam van de universiteit. Rond 13 uur beslisten de organisatoren van het vaccinatiecentrum om het centrum te sluiten voor de rest van de dag. Rond 13.30 uur hadden de demonstranten de site verlaten. Niemand werd gearresteerd.’

Overigens zegt de man in de video niet dat de sluiting een actie was van de politie. Uit zijn betoog blijkt dat het ging om een actie van burgers, onder wie – volgens de man – enkele ex-politieagenten. De titel van het artikel op 9 for News – ‘Een groep politieagenten en ex-militairen heeft een vaccinatiecentrum van de University of the West of England in het Engelse Bristol gesloten’ – is dan ook misleidend.

Conclusie Volgens de Nederlandse website 9 for News heeft een groep politieagenten en ex-soldaten een covidvaccinatiecentrum in het Engelse Bristol gesloten. Dat klopt niet helemaal. Het vaccinatiecentrum besloot zelf tijdelijk de deuren te sluiten vanwege een protestactie tegen vaccinatie. We beoordelen de claim in het artikel daarom als eerder onwaar.