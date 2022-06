Factcheck: ja, video toont Mark Rutte in Washington naar aanleiding van Bilderbergconferentie

Op sociale media circuleert een video met de Nederlandse minister-president Mark Rutte (VVD) en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) die de Bilderbergconferentie zouden bijwonen. Dat klopt. Zij staan op de gastenlijst en de video werd recent opgenomen bij een hotel in Washington. Ze werden daarbij echter niet ‘betrapt’, want het is publiek geweten dat ze daar aanwezig zijn.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 5 juni plaatst iemand een video op Twitter die een dag later al meer dan 100.000 keer is bekeken (hier gearchiveerd). We zien de Nederlandse minister-president Mark Rutte (VVD) en de minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) naast en achter een afsluiting waarop staat geschreven “long fence” (lange afsluiting).

Volgens het bijschrift zijn ze aanwezig op ‘Bilderberg 2022’. De Bilderbergconferentie is een jaarlijkse samenkomst van politici en bedrijfsleiders uit Europa en Noord-Amerika. Dit jaar vond die samenkomst plaats van 2 tot 5 juni in Washington.

De reacties op de video zijn vaak afkeurend. Het zou gaan om een ‘criminele organisatie’ of ‘volksverraders’.

Ook op Facebook circuleert dezelfde video in een groep met 12.000 leden. Daar wordt ook gesteld dat Hoekstra en Rutte ‘betrapt’ zouden zijn en dat het een ‘stiekem achterbaks zootje’ betreft.

Volgens Time wordt deze jaarlijkse samenkomst van invloedrijke personen door complotdenkers steeds druk besproken. Er is weinig geweten over wat er in deze privévergadering juist wordt gezegd, wat voer geeft voor speculatie.

Zien we hier inderdaad Hoekstra en Rutte op een Bilderbergconferentie?

We googelen met wat we zien – “long fence” – en de suggestie dat dit Bilderberg 2022 zou zijn.

Zo komen we uit bij een reeks twitterberichten (rood kader) met recente beelden van een gelijkaardig groen hek en vergelijkbare gebouwen in de achtergrond. Volgens dat bericht zou het gaan om deelnemers aan de Bilderberg-conferentie en zien we het Mandarin Orient Hotel.

Als we de achterkant van dat vijfsterrenhotel in Washington bekijken in Google Streetview (links), blijkt dat visuele elementen overeenkomen met wat we zien in de video (rechts).

We vinden geen oudere versies terug van de video, dus het gaat wellicht om een recente video van Hoekstra en Rutte bij het Mandarin Orient in Washington.

Volgens de berichten op Twitter verblijven in dat hotel gasten van de Bilderbergconferentie. Dat wordt niet officieel bevestigd, maar lijkt aannemelijk, want volgens de site van Bilderberg vindt de conferentie dit jaar plaats in Washington D.C. Een exacte locatie wordt niet bekend gemaakt, maar volgens The Guardian vindt de conferentie in dat hotel plaats.

Bilderberg wil journalisten op afstand houden. Zo is er geen mogelijkheid voor journalisten om de conferentie bij te wonen om ‘het hoogste niveau van openheid en dialoog aan te moedigen’.

Bovendien is wat er juist wordt besproken niet publiek geweten. Enkel een lijst met zeer brede gespreksonderwerpen wordt bekendgemaakt. Die intransparantie doet vrezen voor gelobby en geheime akkoorden. ‘De Bilderbergconferentie is eigenlijk een informeel netwerkevent om vertrouwelijke informatie en inzichten uit te wisselen. Maar ongetwijfeld ook om elkaar te beïnvloeden’, zei professor Lesage professor internationale politiek Dries Lesage (UGent) op Radio 1. ‘Er kunnen heel concrete dingen besproken of afgesproken worden, maar het is geen beslissingsorgaan. En voor alle duidelijkheid: het is ook geen comité dat de touwtjes van de wereld in handen heeft, zoiets bestaat gewoon niet.’

Waarover wel transparant wordt gecommuniceerd, is de gastenlijst. Daarop vinden we Rutte en Hoekstra terug, dus het is geen geheim – in tegenstelling tot wat wordt geopperd op sociale media – dat beide heren deelnamen aan de Bilderbergconferentie. Voor België namen dit jaar de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders, federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten en Umicore-topman Thomas Leysen deel. Onder andere VRT NWS berichtte hierover.

Conclusie



De video die circuleert is recent en toont de Nederlandse minister-president Mark Rutte en de Nederlandse buitenlandminister Wopke Hoekstra bij het Mandarin Orient Hotel in Washington, in de periode dat in die stad de Bilderbergconferentie plaatsvond. Rutte en Hoekstra stonden voor die conferentie op de publieke gastenlijst. De beelden tonen inderdaad Rutte en Hoekstra op de Bilderbergconferentie. We beoordelen het bijschrift waarin dat wordt vermeld als waar. Over hun aanwezigheid wordt evenwel niet geheimzinnig gedaan: de gastenlijst van Bilderberg staat gewoon publiek op de website. Behalve de gastenlijst is er weinig transparantie over de Bilderbergconferentie, wat de organisatie al langer op kritiek komt te staan.