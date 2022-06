Expertengroep GEMS krijgt Zesde Vijs van SKEPP voor verspreiding van objectieve wetenschappelijke kennis

De Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale (SKEPP) heeft maandagavond de Groep van Experts voor de Managementstrategie van COVID-19 (GEMS) in de bloemetjes gezet met haar prijs de Zesde Vijs. De GEMS krijgt de prijs voor het verdienstelijk verspreiden van objectieve wetenschappelijke kennis.

De GEMS en haar experten stonden doorheen de coronapandemie vaak in de vuurlinie doordat ze hun expertise of aanbevelingen over COVID-19 deelden. Toen de bescherming van vaccins minder goed bleek dan verhoopt, waren zij bijvoorbeeld kop van jut.

SKEPP looft de GEMS, en met name experte Erika Vlieghe (UZ Antwerpen), dat ze zich desondanks bleven inzetten om de burgers op een eerlijke manier te informeren. Het was Vlieghe zelf die de Zesde Vijs maandag in ontvangst nam. “Voor de irrationele tegenstanders van de coronamaatregelen werden deze competente deskundigen een geliefkoosd doelwit. Toch haakten ze niet af, maar bleven zich inzetten, overigens zo goed als onbezoldigd, ten dienste van de wetenschap en van de gezondheid van de burgers van dit land”, stelt SKEPP.

Een tweede prijs die de studiekring jaarlijks uitreikt, is de Skeptische Put. Deze gaat dit jaar naar Artsen Voor Vrijheid. Op hun website verzamelden ze beweringen die het coronabeleid tegenspreken, terwijl er van enige verificatie geen sprake lijkt te zijn. SKEPP wil hiermee waarschuwen dat het gevaarlijk kan zijn om onjuiste informatie te verspreiden.