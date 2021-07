Het Zweedse parlement beslist woensdag of Stefan Löfven, die ontslag nam als eerste minister, opnieuw premier mag worden. Dat heeft parlementsvoorzitter Andreas Norlén gemeld, die de onderhandelingen leidt in het kader van de regeringscrisis.

'Er is woensdag een stemming rond de post van eerste minister en ik heb Stefan Löfven voorgesteld', aldus Norlén in een gezamenlijke persconferentie met de sociaaldemocratische Löfven. Een kandidaat kan premier worden als zijn kandidatuur niet wordt verworpen door een absolute meerderheid (175 op 349 zetels).

De kans bestaat zeker dat Löfven voldoende steun zal krijgen, zeker nadat de linkse partij - die de politieke crisis veroorzaakt heeft - en de centrumpartij - die een sleutelrol heeft bij het vormen van een meerderheid - beslist hebben om niet tegen de kandidatuur te stemmen, maar zich te onthouden.

Bepaalde eisen van de centrumpartij zijn echter problematisch voor de groene partij, een coalitiepartner van de sociaaldemocraten, wat dan weer tot onzekerheid leidt. 'Niemand kan alles krijgen, maar iedereen kan wel iets krijgen', zei Löfven daar maandag over.

Indien Löfven woensdag opnieuw premier wordt, riskeert hij nog een tweede politieke crisis in de herfst, wanneer de begroting moet worden goedgekeurd. Daarvoor is een absolute meerderheid nodig.

Verkiezingen

In Zweden worden er automatisch binnen de drie weken nieuwe verkiezingen uitgeroepen indien het parlement vier keer tegen een kandidaat stemt. Die komen dan bovenop de gewone verkiezingen, die gepland zijn in september 2022. 'Het Zweedse volk wil geen extra verkiezingen, het wil zoveel mogelijk stabiliteit en veiligheid tijdens de pandemie', stelde Löfven maandag.

Löfven diende eind juni zijn ontslag in als premier, nadat hij een vertrouwensstemming verloor door een geschil over zijn plannen om de Zweedse huurmarkt te hervormen. Hij verkoos zijn ontslag boven het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Löfven leidde een minderheidsregering van zijn eigen sociaaldemocratische partij en de groene partij, aangevuld met de liberale partij en de socialistische partij.

In eerste instantie kreeg oppositieleider Ulf Kristersson de opdracht om een meerderheid te vinden in het parlement, maar die gooide donderdag de handdoek in de ring. Zo kwam de bal weer in het kamp van Löfven. Die verzekerde dat hij een oplossing had gevonden voor een nieuwe rood-groene regering. (Belga)

'Er is woensdag een stemming rond de post van eerste minister en ik heb Stefan Löfven voorgesteld', aldus Norlén in een gezamenlijke persconferentie met de sociaaldemocratische Löfven. Een kandidaat kan premier worden als zijn kandidatuur niet wordt verworpen door een absolute meerderheid (175 op 349 zetels). De kans bestaat zeker dat Löfven voldoende steun zal krijgen, zeker nadat de linkse partij - die de politieke crisis veroorzaakt heeft - en de centrumpartij - die een sleutelrol heeft bij het vormen van een meerderheid - beslist hebben om niet tegen de kandidatuur te stemmen, maar zich te onthouden. Bepaalde eisen van de centrumpartij zijn echter problematisch voor de groene partij, een coalitiepartner van de sociaaldemocraten, wat dan weer tot onzekerheid leidt. 'Niemand kan alles krijgen, maar iedereen kan wel iets krijgen', zei Löfven daar maandag over. Indien Löfven woensdag opnieuw premier wordt, riskeert hij nog een tweede politieke crisis in de herfst, wanneer de begroting moet worden goedgekeurd. Daarvoor is een absolute meerderheid nodig.In Zweden worden er automatisch binnen de drie weken nieuwe verkiezingen uitgeroepen indien het parlement vier keer tegen een kandidaat stemt. Die komen dan bovenop de gewone verkiezingen, die gepland zijn in september 2022. 'Het Zweedse volk wil geen extra verkiezingen, het wil zoveel mogelijk stabiliteit en veiligheid tijdens de pandemie', stelde Löfven maandag. Löfven diende eind juni zijn ontslag in als premier, nadat hij een vertrouwensstemming verloor door een geschil over zijn plannen om de Zweedse huurmarkt te hervormen. Hij verkoos zijn ontslag boven het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Löfven leidde een minderheidsregering van zijn eigen sociaaldemocratische partij en de groene partij, aangevuld met de liberale partij en de socialistische partij. In eerste instantie kreeg oppositieleider Ulf Kristersson de opdracht om een meerderheid te vinden in het parlement, maar die gooide donderdag de handdoek in de ring. Zo kwam de bal weer in het kamp van Löfven. Die verzekerde dat hij een oplossing had gevonden voor een nieuwe rood-groene regering. (Belga)