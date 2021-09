In Parijs is het terreurproces rond de aanslagen van 2015 officieel gestart. Veertien verdachten, onder wie Salah Abdeslam, kwamen rond de middag aan in de rechtbank.

Salah Abdeslam, met zwart mondmasker en zwart t-shirt, nam omstreeks 12.45 uur plaats op de beklaagdenbank, die zich achter een glazen kogelwerende kooi bevindt.

Daar zullen in totaal elf verdachten plaatsnemen, drie anderen - die in afwachting van hun proces werden vrijgelaten - nemen voor de kooi plaats.

Abdeslam kreeg meteen het woord en verklaarde dat er geen 'andere god dan Allah bestaat' en dat hij 'een strijder van Islamitische Staat' is.

20 verdachten

In totaal staan er twintig verdachten terecht op het terrorismeproces, van wie er veertien aanwezig zullen zijn. Het gaat niet om de negen daders van de aanslagen, want die zijn allemaal dood.

Het gaat wel om beschuldigden die onder meer geholpen hebben bij de voorbereidingen of vanuit Syrië de operaties geleid hebben.

Onder de aanwezigen is dus de voor ons bekendste verdachte Salah Abdeslam, al is het nog maar de vraag of hij (veel) zal praten want in het verleden hield hij de lippen stijf op elkaar.

Veiligheidsmaatregelen

De eerste dagen van het proces staan vooral in het teken van de burgerlijke partijstelling en een overzicht van het strafonderzoek.

In Parijs zijn extra veiligheidsmaatregelen van kracht. Meer dan duizend politieagenten zijn ingezet om de veiligheid te bewaren. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft opgeroepen tot waakzaamheid.

De zitting begint iedere dag om 12.30 uur. De uitspraak wordt op basis van de huidige planning verwacht op 24 en 25 mei.

