Socialisten bereid om Verhofstadt parlementsvoorzitter te maken (tot afgrijzen van de liberalen)

De Europese sociaaldemocraten denken erover na om uit eigenbelang Guy Verhofstadt in het zadel helpen. Na de stemming, die geheim is, hopen ze zo de échte Europese topjobs in de wacht te slepen, ten koste van de liberalen.

Guy Verhofstadt © belga

De Europese sociaaldemocraten denken eraan om Guy Verhofstadt te steunen als die zich kandidaat zou stellen om voorzitter van het Europees Parlement te worden. Dat doen ze niet uit liefdadigheid, maar wel om zelf de meest gegeerde Europese topfunctie in de wacht te slepen. Dat bevestigen hooggeplaatste sociaaldemocraten aan Knack.

