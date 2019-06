Bij de Europese liberalen heerst onvrede over de manier waarop Guy Verhofstadt (Open VLD) zijn persoonlijke ambities wil realiseren. Volgens ingewijden is de oud-premier zelfs 'onder curatele geplaatst'.

'Verhofstadt plaatst zijn persoonlijke ambities boven het partijbelang', zegt een hooggeplaatste bron in de Europese liberale familie aan Knack. Volgens diezelfde bron heeft de liberale fractie in het Europees Parlement daarom twee weken geleden actie ondernomen. 'We hebben besloten dat hij de onderhandelingen met andere fractievoorzitters niet langer alleen mag voeren. In de praktijk is hij onder curatele geplaatst.' Twee afzonderlijke bronnen binnen de Europese liberalen bevestigen de maatregel: 'We weten allemaal dat Verhofstadt gaat waar de macht zit', zegt een van hen.

