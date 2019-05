Wordt Frans Timmermans binnenkort de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie? 'Waarom moeten multinationals geen belastingen betalen en kleine ondernemingen wel? Zoiets is totaal onaanvaardbaar', zegt hij aan Knack.

Frans Timmermans (PvdA) , eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, is ambitieus. De 58-jarige Nederlander is de Spitzenkandidat voor de sociaaldemocraten en wil via die weg Jean-Claude Juncker als Commissievoorzitter opvolgen. Vijftien jaar nadat de Italiaanse sociaaldemocraat Romano Prodi de fakkel moest doorgeven aan de christendemocratische Commissievoorzitter José Manuel Barosso, wil Timmermans terug de rollen omdraaien.

...