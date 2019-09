De Schotse rechtbank van eerste aanleg heeeft donderdagvoormiddag geoordeeld dat de opschorting van het Britse parlement door Brits premier Boris Johnson zowel onwettelijk als ongrondwettelijk is. De rechters verwijzen de zaak door naar het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk, dat zich volgende week dinsdag over de kwestie buigt.

Na de beslissing van Brits premier Boris Johnson om het Brits parlement vijf weken op te schorten, besloten enkele parlementsleden om beroep aan te tekenen tegen die beslissing. Ze kregen daarbij de steun van een zeventigtal collega-afgevaardigden.

Donderdagmiddag oordeelde de Schotse rechtbank van eerste aanleg, de hoogste juridische instantie in Schotland, dat het advies van Johnson aan Queen Elisabeth II om het parlement op te schorten in strijd is met de Britse wetgeving en grondwet. Volgens de rechtbank had de opschorting de expliciete bedoeling om de parlementaire controleover de regering op te heffen. In de praktijk betekent het dat de Britse regering de koningin ertoe heeft aangezet om een on(grond)wettelijke handeling uit te voeren.

De Schotse rechtbank heeft de zaak intussen doorverwezen naar het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk. Die buigt zich komende dinsdag over de kwestie en zal oordelen of de opschorting definitief wordt teruggedraaid. In tegenstelling tot de Schotse rechtbank oordeelde het Englandand WalesHigh Courtvorige week dat de beslissing van de regering Johnson wel wettelijk is. Met andere woorden kan de beslissing van het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk dus alle kanten uit.

Maandag stemde het Brits parlement voor een motie die de Britse regering ertoe verplicht om interne communicatie over de opschorting van het parlement openbaar te maken. Vermoedelijk zullen die documenten de inschatting van het Hooggerechtshof mee beïnvloeden. Als - zoals de oppositie vermoed, maar door Johnson wordt weerlegd - uit die documenten blijkt dat de opschorting van het parlement uit politiek-strategische overwegingen werd beslist, ziet het er voor de Britse regering niet goed uit.