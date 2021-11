Iedere maand presenteren Knack en het Fonds involvEU een terugblik op de Europese actualiteit met de podcast 'Waarom Europa?'. Deze maand: de gevoelige handelsbetrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, klokkenluiders en internetgiganten, de COP26 in Glasgow en de netelige migratiekwestie in Oost-Europa.

In deze aflevering blikken professor Steven Van Hecke (KU Leueven) en journalist Joris Vanderpoorten terug op de Europese acutaliteit van afgelopen maand, in het gezelschap van Barbara Moens van Politico.

Ze hebben het onder meer over het vermeende staalkartel tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het was ook een maand waarin het klimaat veel aandacht kreeg, met de top in Glasgow en de aankondiging dat Europa geen bos meer wil opofferen voor landbouw. In het Europees parlement kwam een klokkenluider pleiten voor meer bescherming tegenover de internetgiganten. En intussen raakt het migratieprobleem aan de Poolse grens maar niet opgelost.

In deze aflevering blikken professor Steven Van Hecke (KU Leueven) en journalist Joris Vanderpoorten terug op de Europese acutaliteit van afgelopen maand, in het gezelschap van Barbara Moens van Politico. Ze hebben het onder meer over het vermeende staalkartel tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het was ook een maand waarin het klimaat veel aandacht kreeg, met de top in Glasgow en de aankondiging dat Europa geen bos meer wil opofferen voor landbouw. In het Europees parlement kwam een klokkenluider pleiten voor meer bescherming tegenover de internetgiganten. En intussen raakt het migratieprobleem aan de Poolse grens maar niet opgelost.