De Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg (ÖVP) stapt op, amper anderhalve maand nadat hij zijn in opspraak geraakte voorganger Sebastian Kurz had opgevolgd. Die laatste kondigde eerder vandaag aan dat hij zich terugtrekt uit de politiek.

'Het is niet mijn intentie en ook nooit mijn doel geweest om de functie van partijvoorzitter over te nemen', klinkt het in een korte schriftelijke verklaring. 'Het is mijn vaste overtuiging dat beide ambten - regeringsleider en leider van de grootste Oostenrijkse partij - snel weer door dezelfde persoon uitgeoefend moeten worden.'

'In een zeer uitdagende fase voor de regering en de partij' had hij zich bereid verklaard om de functie van bondskanselier op te nemen, aldus nog Schallenberg.

'Het is niet mijn intentie en ook nooit mijn doel geweest om de functie van partijvoorzitter over te nemen', klinkt het in een korte schriftelijke verklaring. 'Het is mijn vaste overtuiging dat beide ambten - regeringsleider en leider van de grootste Oostenrijkse partij - snel weer door dezelfde persoon uitgeoefend moeten worden.' 'In een zeer uitdagende fase voor de regering en de partij' had hij zich bereid verklaard om de functie van bondskanselier op te nemen, aldus nog Schallenberg.