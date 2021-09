Na een pauze van anderhalf jaar zijn de onderhandelingen tussen de Spaanse overheid in Madrid en de Catalaanse separatisten hernomen. De onderhandelaars trachten een oplossing te vinden voor de crisis die ontstond na een poging tot onafhankelijkheid van de regio in 2017.

De socialistische eerste minister Pedro Sanchez, die van de verzoening met Catalonië zijn grootste prioriteit heeft gemaakt sinds hij in 2018 aan de macht kwam, heeft woensdag de separatistische regionale leider Pere Aragonès ontmoet vooraleer hun partijen zich bij het gesprek voegden. 'Ik ga naar deze onderhandelingen met de beste intenties', verklaarde Sanchez op voorhand. Hij wordt door de rechtse oppositie verweten dat hij met putschisten onderhandelt.

De kans op een akkoord is echter onduidelijk, aangezien de posities van de overheid en Aragonès lijnrecht tegenover elkaar staan. Madrid heeft de belangrijkste eis van de separatisten reeds van de baan geveegd: een akkoord over de organisatie van een referendum over zelfbeschikking. De enige haalbare optie is, volgens de overheid, om een stemming bij de Catalanen te organiseren over de toekenning van bijkomende verantwoordelijkheden aan de regio, die reeds over een eigen politiedienst beschikt.

Geen einddatum

De gesprekken beloven lange tijd te zullen duren. 'Om frustraties daarover te vermijden, zullen we ons niet fixeren op een einddatum. We gaan niet oplossen in twee, drie of vier jaar wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd', zei Sanchez nog. Hij verwijst hiermee naar de opkomst van de separatistische beweging sinds 2010. Het hernemen van de onderhandelingen wordt niet positief onthaald door Junts per Catalunya en de extreemlinkse onafhankelijkheidspartij, die woensdagnamiddag betoogde tegen deze gesprekken.

De socialistische eerste minister Pedro Sanchez, die van de verzoening met Catalonië zijn grootste prioriteit heeft gemaakt sinds hij in 2018 aan de macht kwam, heeft woensdag de separatistische regionale leider Pere Aragonès ontmoet vooraleer hun partijen zich bij het gesprek voegden. 'Ik ga naar deze onderhandelingen met de beste intenties', verklaarde Sanchez op voorhand. Hij wordt door de rechtse oppositie verweten dat hij met putschisten onderhandelt. De kans op een akkoord is echter onduidelijk, aangezien de posities van de overheid en Aragonès lijnrecht tegenover elkaar staan. Madrid heeft de belangrijkste eis van de separatisten reeds van de baan geveegd: een akkoord over de organisatie van een referendum over zelfbeschikking. De enige haalbare optie is, volgens de overheid, om een stemming bij de Catalanen te organiseren over de toekenning van bijkomende verantwoordelijkheden aan de regio, die reeds over een eigen politiedienst beschikt. Geen einddatumDe gesprekken beloven lange tijd te zullen duren. 'Om frustraties daarover te vermijden, zullen we ons niet fixeren op een einddatum. We gaan niet oplossen in twee, drie of vier jaar wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd', zei Sanchez nog. Hij verwijst hiermee naar de opkomst van de separatistische beweging sinds 2010. Het hernemen van de onderhandelingen wordt niet positief onthaald door Junts per Catalunya en de extreemlinkse onafhankelijkheidspartij, die woensdagnamiddag betoogde tegen deze gesprekken.