Mark Rutte ligt onder vuur te liggen omdat hij tijdens een onderhoud met de gewezen verkenners wel degelijk over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft gesproken. Verschillende fractieleiders vragen zijn terugtreden.

Mark Rutte, de leider van de rechts-liberale regeringspartij VVD in Nederland, komt onder vuur te liggen omdat hij tijdens een onderhoud met de gewezen verkenners wel degelijk over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft gesproken.

Een debat in de Tweede Kamer daarover is donderdagnamiddag om 13.30 uur gestart. Verschillende fractieleiders vragen zijn terugtreden.

De zaak draait rond een deels uitgelekte notitie over een verkenningsronde voor de vorming van een nieuwe Nederlandse regering. Toenmalig verkenner Kajsa Ollongren (D66) droeg het document onder de arm toen ze gefotografeerd werd. Er ontstond heel wat ophef omdat er een 'functie elders' gesuggereerd werd voor het kritische parlementslid Pieter Omtzigt (CDA).

Mark Rutte had aan de media verklaard dat hij met de verkenners nooit over de positie van Omtzigt had gesproken. Maar uit de verslagen van de verkenningsopdracht, die door de leden van de Tweede Kamer werden opgevraagd, blijkt nu dat hij dat wel heeft gedaan.

De leider van de rechts-liberale VVD had meer bepaald geopperd om Pieter Omtzigt een ministerpost aan te bieden, mocht het CDA deelnemen aan een nieuwe regering.'Je moet wat met Omtzigt: minister maken', staat in Ruttes gespreksverslag.

Het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt staat bekend als een luis in de pels. Niet alleen toen zijn partij van 2012 tot 2017 in de oppositiebanken zat, maar ook de afgelopen jaren toen het CDA meeregeerde, was hij vaak bijzonder kritisch over het regeringsbeleid. Verschillende oppositiepartijen hebben verontwaardigd gereageerd. 'Rutte heeft een groot probleem wat mij betreft', zegt SP-leider Lilian Marijnissen. 'Het is onbestaanbaar dat de premier heeft staan liegen.'

Geert Wilders, de leider van de extreemrechtse PVV, vindt dat premier Mark Rutte moet opstappen. Hij wil dat er nieuwe verkiezingen komen.

