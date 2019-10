Het Europees Parlement heeft de kandidatuur van de Franse kandidaat-Eurocommissaris Sylvie Goulard definitief verworpen. Dat is ook een pijnlijke zaak voor de Franse president Emmanuel Macron. Petra De Sutter spreekt van 'een soort oorlogsverklaring aan Macron'.

Sylvie Goulard moest twee hoorzittingen afleggen, maar kon niet overtuigen. Ze verloor een geheime stemming in de parlementaire commissies Interne Markt en Industrie met 82 stemmen tegen en amper 29 voor. Er was ook één onthouding.

Goulards grootste struikelblok was een lopende gerechtelijke procedure in Frankrijk wegens mogelijke fictieve tewerkstelling van parlementaire medewerkers van haar toenmalige partij MoDem in het Europees Parlement. Goulard was op dat moment zelf Europarlementslid.

Ook de hoge vergoedingen die ze tussen 2013 en 2016 opstreek voor haar werk bij de Amerikaanse denktank Berggruen speelden haar parten. Tot slot riep ook haar enorme portefeuille vragen op: Goulard zou met haar bevoegdheden drie directoraten-generaal hebben moeten aansturen, een gigantische uitdaging.

Macron-vertrouwelinge

De nederlaag is een pijnlijke zaak voor de Franse president Emmanuel Macron, die met Goulard één van zijn vertrouwelingen op een sleutelpositie in de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen had gemanoeuvreerd.

Als het parlement groen licht had gegeven, was Goulard Eurocommissaris voor Interne Markt en Industrie én Defensie en Onderzoek geworden.

'Arrogantie en onwil'

Goulard kreeg enkel groen licht van haar eigen liberale fractie Renew Europe (RE), aangevuld met wellicht een deel van de sociaaldemocratische S&D, die tot op het laatste moment getwijfeld zou hebben, en de conservatieven van ECR. Maar om groen licht te krijgen had ze zeker ook de steun nodig van een deel van de christendemocraten van EVP of de groenen nodig.

Volgens Petra De Sutter (De Groenen/EVA), de voorzitster van de commissie Interne Markt, heeft vooral haar onverzettelijkheid Goulard de das om gedaan. 'Ze bleef zich defensief opstellen zonder enige tegemoetkoming aan het parlement, en dat komt dan uiteindelijk over als een zeker vorm van arrogantie en onwil. Haar antwoorden vandaag waren eigenlijk dezelfde als in haar eerste hoorzitting, dus het is niet verrassend dat de uitkomst ook niet anders is.'

Een soort oorlogsverklaring richting Macron. Petra De Sutter.

Wellicht hebben ook partijpolitieke overwegingen een rol gespeeld. Dat de Franse president Macron EVP-Spitzenkandidaat Manfred Weber begin juli van het voorzitterschap van de Europese Commissie hield, zou bij de Europese christendemocraten bijzonder slecht gevallen zijn. 'Een soort oorlogsverklaring richting Macron', zegt De Sutter daarover, 'maar dat ze het zo hard zouden spelen hadden ook wij niet verwacht.'

Europarlementslid Kris Peeters, zelf lid van de EVP, houdt het erop dat vooral het onderzoek naar fictieve medewerkers en de enorme portefeuille, 'in die volgorde', haar de das om hebben gedaan. 'Ze lag daardoor zeer moeilijk bij onze groep.'

Nieuwe kandidaat

Het is nu aan Renew Europe en Emmanuel Macron om in samenspraak met Ursula von der Leyen binnen de week een nieuwe kandidaat voor te dragen, die dan opnieuw door het parlement op de rooster wordt gelegd.

Volgens De Sutter kan Von der Leyen de portefeuille ook maar beter iets kleiner maken. 'Dat zou een teken zijn dat er écht geluisterd wordt naar het parlement.'

'Maar ik mag vooral hopen dat er aan de nieuwe kandidaat geen integriteitsissues vastkleven, en dat we het over de inhoud kunnen hebben.'

De nieuwe Europese Commissie moet haar werkzaamheden normaal gezien op 1 november aanvatten. Dat wordt nog een serieuze race tegen de tijd: von der Leyen moet niet alleen op zoek naar een nieuwe Franse commissaris, ook de Roemeense en Hongaarse kandidaten zijn door het Europees Parlement naar huis gestuurd.

